Decimoquinto 'no hay billetes' en Las Ventas para Emilio de Justo, Borja Jiménez y Victor Hernández: dónde ver y horario

La Feria de San Isidro afronta una nueva jornada marcada por la presencia de una de las divisas más reconocibles de la cabaña brava contemporánea. En los chiqueros de Las Ventas esperan los astados de Jandilla y de Santiago Domecq. Los cuatro primeros toros serán de Jandilla, y el quinto y el sexto de Santiago Domecq.

La cita reúne a una terna que atraviesa momentos importantes de sus respectivas trayectorias y que afronta una tarde de especial exigencia en la primera plaza del mundo. Emilio de Justo, Borja Jiménez y Víctor Hernández son los protagonistas de una de las últimas tardes de la Feria de San Isidro en la que se ha colgado, además, el decimoquinto No hay billetes. Emilio de Justo cumple su segundo compromiso en el abono isidril, Borja Jiménez prologa la que será una de las tardes más exigentes de su carrera y el madrileño Víctor Hernández es una de las revelaciones más sólidas de las últimas temporadas.

[💥 𝗘𝗟 𝗖𝗔𝗥𝗧𝗘𝗟 𝗗𝗘 𝗛𝗢𝗬] 24ª de feria. Se lidian cuatro toros de Jandilla y dos De Santiago Domecq.

⁰🐂 Emilio de Justo, Borja Jiménez y Víctor Hernández en el cartel. ⁰#SanIsidro2026 #LasVentas pic.twitter.com/9dDCSGK192 — Plaza de Las Ventas (@LasVentas) June 4, 2026

De Justo busca otro golpe de autoridad

La divisa de Jandilla vuelve a comparecer en Madrid con una corrida que concentra buena parte de la atención de los aficionados. La ganadería, asentada en la provincia de Badajoz, se ha consolidado durante las últimas décadas como una de las más habituales en las principales plazas españolas y francesas. Por su parte, Santiago Domecq, emparentada con Jandilla, también es una de las ganaderías más presentes en los grandes festejos.

El extremeño Emilio de Justo afronta su segundo paseíllo de la feria con el objetivo de seguir reforzando su trayectoria en Madrid. El diestro acumula una relación especialmente destacada con Las Ventas, donde ha logrado abrir la Puerta Grande en cinco ocasiones, un registro que le sitúa entre los toreros más reconocidos por la afición madrileña en los últimos años. Su capacidad para afrontar compromisos de máxima responsabilidad y su regularidad en plazas de primera categoría le han convertido en uno de los nombres propios del escalafón. La corrida de Jandilla representa una nueva oportunidad para refrendar ese vínculo con la plaza madrileña.

Dónde ver y horario

A De Justo le seguirá Borja Jiménez, que afronta la primera de sus dos tardes en Las Ventas. El diestro de Espartinas tiene en su haber tres puertas grandes de Las Ventas en tres temporadas consecutivas. Hay que recordar que fue el triunfador de la Feria de San Isidro de 2024. Hoy se le abre la puerta de un nuevo reto y una nueva oportunidad para conquistar el coso venteño.

La terna la completa Víctor Hernández, que puede convertirse en una de las sensaciones de la temporada. El madrileño regresa a Las Ventas convertido en una de las realidades emergentes del toreo.

La corrida empezará a las 19:00 horas y será emitida en directo por Telemadrid y en streaming por TLMad.