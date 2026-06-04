"Ismael Martín se mete a la gente en el bolsillo y le funciona la cabeza"

Este jueves 4 de junio se celebra el Corpus Christi. Una fiesta con hondas raíces taurinas que tendrá su máximo exponente en la corrida de Sevilla, pero que también se celebra en Madrid, Granada o Toledo. En Al Alimón, la sección taurina del programa Es la Mañana de Federico de esRadio, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós lo han comentado y también el festejo que se celebró el pasado miércoles en Las Ventas.

En el ruedo venteño se lidió una corrida de Montalvo como remiendo a la de Lagunajanda en la que acabaron saliendo dos sobreros, uno de Casa de los Toreros y otro de Fermín Bohórquez. La lidiaron José Garrido, Ismael Martín y el triunfador de la Feria de Fallas 2026, Samuel Navalón. Andrés Amorós ha señalado que era "un cartel que no era de figuras, que no era de relumbrón", pero en el que "la gente salió encantada, feliz por lo bien que lo habían pasado". Hubo tres toreros que "se entregaron e hicieron, cada uno en su estilo, todo lo que podían" para tratar de triunfar en Madrid.

"Los toros de Montalvo salieron nobles, un poco blandeando, un poquito flojos, pero se prestaron y es que los tres estuvieron pues muy bien", ha dicho Andrés Amorós. El cronista ha comentado que "Jose Garrido cortó una oreja y simplemente demostró que conoce la técnica y que es un torero recuperable". Jiménez Losantos ha recordado que Amorós dijo "estuvo años en un Guadiana muy profundo, pero que está empezando a recuperarse".

De Ismael Martín, Amorós ha dicho que "tiene una cosa que está muy bien, que es que se mete a la gente en el bolsillo y eso hay gente que lo tiene". Ha explicado que este torero "conecta muy fácilmente con el público" y ha reconocido que a él le "gusta mucho porque le funciona la cabeza y delante del toro cambia, improvisa, hace de todo". Ismael Martín "pone todo su empeño y no es nada tonto, es una especie de El Fandi, pero al comienzo. Poniendo banderillas corre para atrás con el toro, le para poniendo la mano en el testuz, se entrega en la estocada y cae muy bien. Oye, no cortó oreja, pero quedó estupendo".

Sobre el triunfador de la Feria de Fallas 2026 que regresaba a Madrid, Samuel Navalón, ha dicho que "tiene una gran capacidad" y "puede ser un torero largo y mandón al tiempo". "¿Cuál es su peligro? Que como ha de triunfar se apunta a muchas modas del toreo actual y alarga las faenas. Ayer se pasó de faena clarísimamente. Al toro ya no podía matarlo cuando antes había podido hacerlo. Total, dos avisos, perdió la oreja, pero es un chico que tiene gran capacidad", ha explicado el cronista.

Toros en Madrid y en Sevilla

Esta tarde a las 19:00 horas se da en Las Ventas uno de los carteles más atractivos de toda la Feria de San Isidro 2026 y se podrá ver televisado en abierto por Telemadrid. Se lidian toros de Jandilla por Emilio de Justo, Borja Jiménez y Víctor Hernández. A las 19:30 horas en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla también torean Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado, aunque no se saben los toros porque ha habido un baile de corrales. Este festejo, sin embargo, se podrá ver en el canal privado OneToro.

Andrés Amorós ha dicho que "en Madrid vuelven las figuras" y habrá un nuevo no hay billetes. Emilio de Justo es "un torero clásico muy respetado en Madrid"; también está anunciado Borja Jiménez que "se presenta en la feria" antes de su encerrona en Las Ventas el próximo domingo 7 de junio y "Víctor Hernández es este chico que torea estilo José Tomás y que se la juega tremendamente".

Mientras, en Sevilla es "la gran fiesta" del Corpus y la ciudad andaluza se engalana para esta celebración. Amorós ha explicado que "últimamente habían decaído los toros" en esta fecha porque "hace calor" y "la gente se va a la playa", pero "este año se han unido, por un lado, una nueva empresa y, por otro, el tirón de Morante". El cigarrero puso su empeño en "recuperar la Corrida del Corpus en la Maestranza" y se anuncia "un cartel requetesevillano" que ha agotado las entradas.

Ha contado que ha habido problemas con los toros y que, aunque estaban anunciados los de García Jiménez, han llevado algunos de Garcigrande. Los tres toreros son sevillanos y junto a Morante están Juan Ortega "que necesita recuperarse porque anda regular" y "Pablo Aguado, que también estuvo regular en Sevilla y en Madrid, pero que en Aranjuez triunfó y ahora está lanzado".

Todo lo que suceda en Madrid y Sevilla será analizado en la próxima edición de Al Alimón, la mejor crónica taurina de la Feria de San Isidro, de la mano de Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós, con la colaboración de Muebles Adama, Lalo Carnicerías y Charcuterías y Restaurante Casa Robles Sevilla.