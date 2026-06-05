El valor de Víctor Hernández roza lo "temerario" en Las Ventas

San Isidro 2026 se acaba este domingo con la corrida de toros In Memoriam de Ignacio Sánchez Mejías que toreará en solitario Borja Jiménez. Aunque aún quedará el domingo siguiente, 14 de junio, la Corrida de la Beneficencia el final del ciclo continuo de la feria es este fin de semana con una traca final de mucho interés. Como previa, se celebró este jueves en Las Ventas una corrida de Jandilla que tuvo que ser remendada con dos toros de Santiago Domecq mientras que en Sevilla Morante de la Puebla salió por tercera vez por la Puerta del Príncipe de la Real Maestranza de Caballería en la recuperada corrida del Corpus.

En Al Alimón, la sección taurina del programa Es la Mañana de Federico de esRadio, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós ha comentado lo que sucedió tanto en Las Ventas como en la Maestranza y lo que puede suponer el último fin de semana de la Feria de San Isidro 2026. Sobre la corrida de Sevilla Jiménez Losantos ha señalado que "falló OneToro", la televisión que daba en exclusiva la Corrida del Corpus. En este sentido, Amorós ha dicho que en estos casos "hay mucha gente que se apunta en el mismo momento y se colapsa" la emisión. Que fue lo que sucedió sin que los usuarios recibieran ninguna explicación ni disculpa.

El cronista, que estaba pendiente de la corrida de Las Ventas, pudo ver después el festejo de Sevilla y ha narrado cómo fue la tercera Puerta del Príncipe de Morante de la Puebla. Ha explicado que "había un ambiente previo complicado porque los toros estaban muy justitos". Y aunque "Morante quería subir los toros y traerlos más fuertes y más grandes" no pudo ser. Sobre esta cuestión, Amorós ha explicado que "los toros eran de Sevilla, chicos y flojos" y que "el público de Sevilla los acepta". Algo que "en Madrid no pasarían", pero "el gusto de Sevilla no es el de Madrid".

Morante cortó una oreja en el primero y dos en el segundo de los de su lote de Hnos. García Jiménez y Garcigrande. "La gente estaba deseando que le dieran dos" y toreó de locura, ha indicado Amorós. Jiménez Losantos ha dicho que el cigarrero "ha vuelto mejor si cabe". El cronista ha añadido que Morante torea "con una facilidad… El segundo no entraba y al natural le pudo. Además, dio dos estocadas estupendas". Federico ha respondido que Morante "cuando quiere es el mejor". "Está en lo suyo que es torear que es lo que sabe hacer y lo que llena su vida", ha finalizado Amorós.

El valor o la temeridad de Víctor Hernández

Mientras Morante volvía a abrir la Puerta del Príncipe en Sevilla en Madrid se celebró una de las corridas más esperadas por los aficionados de todas las de San Isidro 2026: toros de Jandilla para Emilio de Justo, Borja Jiménez y Víctor Hernández. Amorós ha contado que los de Jandilla fueron "bastante buenos y nobles" y que el encierro fue remendado con dos toros de Santiago Domecq que salieron "brevísimos, encastados y tremendos". En esta corrida Emilio de Justo y Borja Jimenez, que toreaba por primera vez este año en Madrid, "estuvieron bien, pero a medias sin matar con la espada y el descabello".

Volteretón a Víctor Hernández, vaya susto nos hemos llevado en la plaza. Se ha librado de un gran golpe gracias a que le ha enganchado con el pitón.

Se ha recompuesto al instante pic.twitter.com/oDo3TPi9iv — Miguel Vergara Palomino (@miguelvergara__) June 4, 2026

El torero madrileño Víctor Hernández fue cogido con violencia por el sexto toro de la tarde dejando unas imágenes dramáticas justo al comenzar a lancearle con el capote y en la faena de muleta el toro volvió a darle una paliza. Sobre su actuación, Andrés Amorós ha dicho que "se pone en un sitio y se pone absolutamente quieto y ahí pasa el toro o no pasa", como José Tomás.

Víctor Hernández cogido por segunda vez en Las Ventas.

"Tuvo dos cogidas tremendas. En la primera cuando el toro viene se quiere poner bonito en el primer lance, pero hay que pararlo. Lo cogió por la chaquetilla y lo llevó desde la barrera al centro del ruedo. Se libró. Es un chico que tiene mucho valor. Una cosa es el valor y otra la temeridad y hay una frontera dudosa a veces. Hay que respetarlo muchísimo porque tiene mucho mérito, pero hay que perfeccionar un poco la técnica o el estilo para dominar al toro".

Tres festejos para despedir San Isidro 2026

Este fin de semana concluye la Feria de San Isidro 2026 con tres corridas de toros que tienen mucho interés para el aficionado. Este viernes están anunciados los toros de Juan Pedro Domecq para Uceda Leal, Clemente y Pablo Aguado y Amorós ha dicho sobre estos animales que son "amables, manejables y artistas". De los actuantes ha explicado que el primero es "un torero de Madrid en su etapa otoñal al que da gusto verle torear bien"; del segundo que "es un chico francés rubio, un estilista, que torea con mucho gusto al que no hace mucho le pusieron con un torazo tremendo y eso no era lo suyo" y sobre el tercero que "llega crecido después de Aranjuez".

El sábado están anunciados los toros de Victorino Martín lo que supone que la "emoción está garantizada". La torean Morenito de Aranda que "estuvo muy bien el otro día", Fernando Adrián, que "abrió la Puerta Grande de Las Ventas" en su primera corrida de este San Isidor y estuvo a punto de volver a abrirla en la segunda, es un torero "valiente y con oficio". El tercero en la terna es Román, un torero "muy valiente".

Borja Jiménez en Las Ventas

Pone el broche a este San Isidro 2026, con permiso de la Corrida de Beneficencia, la Corrida In Memoriam de Ignacio Sánchez Mejías el domingo 7 de junio. Ha apuntado Amorós que "quizá a un ministro de Cultura le vendría bien saber quien es" este torero que murió por la cornada de un toro en Manzanares y que fue el impulsor de la Generación del 27. Esta corrida la lidia en solitario Borja Jiménez y los toros son de dos ganaderías: "Cortés, la otra rama de Victoriano del Río, y Domingo Hernández, la otra rama de Garcigrande". El cronista ha dicho que esta encerrona es "la gran apuesta fundamental de Borja Jiménez" y ha recordado lo "complicado" que es lidiar seis toros en solitario en Madrid. "Muchísimos han fracasado", ha destacado.

Todo lo que suceda este fin de semana en Las Ventas será analizado en la próxima edición de Al Alimón, la mejor crónica taurina de la Feria de San Isidro, de la mano de Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós, con la colaboración de Muebles Adama, Lalo Carnicerías y Charcuterías y Restaurante Casa Robles Sevilla.