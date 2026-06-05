Las Ventas anuncia el cartel del festejo tras San Isidro con cambio de fecha para no coincidir con España en el Mundial

Este fin de semana concluye una exitosa Feria de San Isidro 2026 con tres corridas de toros: Juan Pedro Domecq el viernes, Victorino Martín el sábado y la In Memoriam de Ignacio Sanchez Mejías con la encerrona de Borja Jiménez con toros de Cortés y Domingo Hernández el domingo. Una semana después, el domingo 14, se celebra la coda del serial primaveral con la Corrida de Beneficencia con toros de Victoriano del Río para Alejandro Talavante, Andrés Roca Rey y Víctor Hernández.

Desde Las Ventas ya están trabajando en la programación veraniega en la Monumental de la Calle de Alcalá que tendrá como eje el serial de novilladas nocturnas Cénate Las Ventas que cada año se consolida como uno de los eventos estivales madrileños. Los carteles del certamen de 2026 se conocerán la próxima semana. Además el 30 de julio la plaza de toros de Madrid acogerá la final de la Copa Chenel. ¿Y entre San Isidro y el certamen de novilladas?

La empresa que gestiona Las Ventas, Plaza 1, ha dado a conocer este viernes el cartel del festejo que se celebrará unos días después de la Corrida de la Beneficencia. En esta corrida de toros de Valdefresno está anunciado el matador de toros Cristian Pérez que fue cogido de gravedad por un toro de Dolores Aguirre el día de su confirmación de alternativa en el ruedo venteño. Unos días después Plaza 1 se comprometió con el torero desde el hospital a volverle a contratar esta campaña. Completan el cartel el mexicano Juan Pablo Sánchez y Alejandro Peñaranda.

Esta corrida de toros, que inicialmente iba a celebrarse el domingo 21 de junio, ha cambiado de fecha al sábado 20 de junio. Desde Plaza 1 aseguran en una nota de prensa que "ha sido adelantada al sábado 20 con el objetivo de facilitar la asistencia de los aficionados, evitando su coincidencia con el partido del Mundial que disputará la Selección Española de fútbol ese día".

Además, aseguran en el comunicado, que "el festejo se celebrará ya en horario nocturno, a las 21:00 horas, una medida que se mantendrá durante toda la programación estival de la plaza y que busca ofrecer una experiencia más cómoda para espectadores evitando las altas temperaturas propias de estas fechas".