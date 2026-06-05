Uceda Leal, Clemente y Pablo Aguado encaran el final de San Isidro en Las Ventas: dónde ver y horario

La Feria de San Isidro 2026 se acerca a su final. Este viernes el ciclo isidril encara la que es su antepenúltima tarde. La Plaza de Toros de Las Ventas acoge un festejo que reunirá a Uceda Leal, Clemente y Pablo Aguado frente a un encierro de Juan Pedro Domecq.

Con el listón alto, la corrida de este 5 de junio se presenta como un prólogo del final de la Feria de San Isidro. Uceda Leal es un matador muy querido por la afición venteña y acude a la que es su única comparecencia del ciclo, al igual que Clemente. Sin embargo, el público madrileño pudo ver a Leal el pasado 2 de mayo en la Goyesca. Completa la terna Pablo Aguado que ayer hizo el paseíllo en la Real Maestranza con Morante de la Puebla y Juan Ortega.

[👥𝗖𝗨𝗔𝗗𝗥𝗜𝗟𝗟𝗔𝗦] Descubre los hombres que acompañarán a Uceda Leal, Clemente y Pablo Aguado. 🔥A las 19h. harán el paseíllo en #LasVentas.#SanIsidro2026 pic.twitter.com/OcU23akxGu — Plaza de Las Ventas (@LasVentas) June 5, 2026

Uceda Leal regresa a Las Ventas

Uno de los grandes protagonistas de la tarde será Uceda Leal, que es de los toreros con una trayectoria más vinculada al coso madrileño. El diestro de Madrid suma más de setenta paseíllos en la plaza entre su etapa como novillero y matador de toros. Tomó la alternativa en Madrid en 1996 y ha logrado abrir en dos ocasiones la Puerta Grande. Su regreso a San Isidro supone una nueva oportunidad para reivindicar un concepto clásico del toreo ante la afición madrileña.

Clemente, por su parte, persigue consolidarse en la que, probablemente, será una tarde fundamental para su trayectoria. El francés, que tomó la alternativa hace casi 10 años, ha ido consolidando su presencia en los carteles y la tarde de hoy puede impulsar su carrera como torero.

Dónde ver

El tercer espada será Pablo Aguado, cuyo nombre es de los más reconocidos en el actual escalafón. El sevillano participó ayer en la corrida del Corpus, junto con Morante de la Puebla y Juan Ortega. El sevillano ha dejado momentos llamativos en Madrid durante las últimas temporadas, aunque mantiene el objetivo de conseguir un triunfo de máxima dimensión y abrir por primera vez la Puerta Grande de Las Ventas.

El festejo comenzará a las 19:00 horas y podrá seguirse por Telemadrid y TLMad.