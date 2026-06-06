Carlos Zúñiga, empresario taurino: "Morante es el toreo más rentable que recuerdo"

El vallisoletano Carlos Zúñiga es uno de los empresarios más relevantes del panorama actual. Responsable de cosos como Aranjuez o Gijón, y gestor de Palencia o Valdemorillo de la mano de Víctor Zabala de la Serna, su nombre está en boca de todos gracias a la deslumbrante temporada taurina que ha presentado en El Puerto de Santa María, la joya de la corona de su cartera de plazas de toros, donde ha logrado el hito de contratar cuatro tardes a Morante de la Puebla.

En la Plaza Real el cigarrero hará el paseíllo el sábado 1 de agosto, junto a Alejandro Talavante y Juan Ortega, lidiando toros de Álvaro Núñez. Un dáa después, el 2 de agosto, se acartelará con Andrés Roca Rey y Pablo Aguado ante reses de Núñez del Cuvillo. El fin de semana siguiente, Morante hará el paseíllo el sábado 8 de agosto al lado de José María Manzanares y Daniel Crespo, siendo el encierro de Hermanos García Jiménez, mientras que el póquer llegará a su fin el domingo 9, de la mano de Borja Jiménez y David de Miranda y plantando cara a los bureles de la ganadería de El Freixo. Libertad Digital habla con Carlos Zúñiga sobre la figura de Morante de la Puebla, su trascendencia cultural y su relevancia como aliciente de taquilla.

Libertad Digital: ¿Qué ha supuesto Morante de la Puebla para el mundo del toro?

Morante poniendo banderillas en Sevilla

Carlos Zúñiga: Morante ha supuesto un auténtico revulsivo para la tauromaquia. Hablo más con el corazón que con la cabeza, porque antes que empresario soy aficionado. Creo que después de la pandemia era necesario un giro de estas características y Morante se ha echado el toreo a la espalda. Sus últimas temporadas han sido antológicas.

Como aficionado y como empresario solo puedo hablar maravillas de él. Es el torero más rentable que recuerdo en los últimos años para las empresas. Siempre ha tenido altos niveles de exigencia en cuanto al toro y a los compañeros, pero también ha sabido dejar un margen de confianza al empresario. Eso se ha reflejado en la taquilla.

Lo más importante es que ha conseguido atraer no solamente al aficionado de siempre, sino también a nuevas generaciones. Y eso es fundamental para garantizar el futuro de la Fiesta. El libro que tú mismo has publicado recientemente, Morante, del calvario a la gloria, refleja a la perfección toda esa trascendencia que ha adquirido el maestro.

LD: ¿Cómo es negociar la contratación de Morante? ¿Cómo se consiguió cerrar las cuatro tardes de El Puerto de Santa María?

Carlos Zúñiga: Mi apuesta siempre ha sido el toro y el torero. Intento que cada espectáculo sea un acontecimiento. A veces se consigue y otras no, porque en esta profesión el toro tiene siempre la última palabra.

Morante en su última tarde en Madrid

Ya el año pasado Morante toreó dos tardes en El Puerto y agotó el papel. Cuando terminó la temporada, mucha gente me preguntaba qué iba a hacer al año siguiente. Durante un viaje entre El Puerto y Gijón empecé a darle vueltas a una idea distinta: cuatro tardes con cuatro ganaderías acordes al maestro.

Sabía que la plaza era la adecuada, sabía que las ganaderías podían ser las apropiadas y sabía que el aspecto económico no iba a ser el problema principal. Todo se vino abajo cuando anunció que se cortaba la coleta el 12 de octubre, pero nunca perdí el contacto con él ni con su entorno.

Cuando tuve la oportunidad de verle personalmente en Lisboa le planteé la idea. Le expliqué que la plaza estaba preparada, que las ganaderías podían encajar y que mi única duda era si era el año adecuado para asumir un reto de ese tamaño. Le encantó la propuesta desde el primer momento. Es una apuesta histórica. Solo figuras como Manolete, Joselito o Belmonte llegaron a torear las cuatro corridas de abono de una misma feria. Para mí es un orgullo enorme haber podido hacerlo realidad.

LD: La cornada sufrida por Morante en Sevilla debió ser todo un sobresalto para Vd., puesto que la gravedad del percance ponía en riesgo sus planes para la temporada de El Puerto. ¿Cómo lo vivió?

Carlos Zúñiga: El maestro me pidió que no empezáramos a trabajar los carteles hasta que pasara Sevilla y hemos respetado completamente sus tiempos. Obviamente, el percance fue muy serio, pero Morante ya se ha vestido de nuevo de luces en Jerez y tuve el honor de anunciar su comparecencia en la Corrida de San Fernando de Aranjuez, para la cual se había colgado el "no hay billetes" hacía meses.

LD: Me contó en su momento que, sin conocer ni siquiera los carteles, el interés por estar en El Puerto ya se había desbordado.

Morante en un momento de su histórica temporada 2025

Carlos Zúñiga: La demanda está siendo absolutamente extraordinaria. Aunque no se conocían los carteles y lo único que había trascendido era que Morante haría cuatro veces el paseíllo, nosotros estábamos recibiendo llamadas, correos y mensajes todos los días, sin parar. Por todo eso, creo que la temporada de verano en El Puerto va a marcar un antes y un después.

LD: ¿Qué tiene Morante que provoca semejante response del público?

Carlos Zúñiga: Tiene una inspiración y una magia que hacen que todo sea diferente. Lo he vivido en primera persona en mis plazas. Sus actuaciones en El Puerto o Aranjuez son tardes que se han quedado grabadas para siempre en mi mente y mi corazón.

Morante reúne verdad, valor, plasticidad, hondura y una capacidad artística extraordinaria. Pero además hay algo más: se preocupa profundamente por el resultado global del espectáculo. No le basta con triunfar delante del toro. Quiere que el aficionado salga satisfecho de la plaza. Eso le da un valor añadido muy especial.

Es un torero sin redes sociales, que concede muy pocas entrevistas y que apenas busca exposición mediática. Sin embargo, genera una expectación enorme. Creo que estamos ante un fenómeno único y digno de estudio.

LD: ¿Es comparable el fenómeno Morante al que representó José Tomás? En Morante, del calvario a la gloria apuntamos que ningún torero ha logrado ejecutar el toreo de arte en un palmo de terreno que se creía limitado a los toreros de valor…

Carlos Zúñiga: Sin duda son toreros distintos en su concepto, pero desde el punto de vista del impacto taquillero sí existen similitudes. Si comparamos las temporadas en las que José Tomás toreaba entre quince y veinte festejos con la situación actual de Morante, encontramos paralelismos muy claros. Ambos generan una demanda extraordinaria y ambos consiguen que el interés del público vaya mucho más allá de quién les acompañe en el cartel.

Morante en Sevilla

En El Puerto estamos comprobándolo de forma evidente. La petición de abonos y entradas se ha disparado simplemente con anunciar su presencia. Como ocurría con José Tomás, mucha gente quiere ver a Morante independientemente del resto del cartel. Eso es algo reservado a muy pocos toreros en la historia.

Por eso creo que debemos sentirnos afortunados de vivir esta época. Primero como aficionados, porque estamos contemplando algo irrepetible, puesto que, como dices, la tauromaquia de Morante es algo excepcional. Y segundo porque figuras como Morante mantienen viva la tauromaquia y generan una corriente positiva imprescindible para el futuro de la Fiesta.

LD: La plaza de Aranjuez lució llena hasta la bandera en la tradicional Corrida de San Fernando. ¿Se siente satisfecho sabiendo que el público se vuelca de esta forma con sus espectáculos?

Carlos Zúñiga: Sí, aunque te llena de responsabilidad. Habiendo cerrado a Morante, el lleno en Aranjuez era previsible, pero una plaza así, con esta historia, se merece lo mejor, de modo que decidí tirar la casa por la ventana y opté por hacer uno de los carteles más caros y con más categoría que se pueden anunciar hoy en día, de hecho, es una de las corridas más costosas que he organizado en toda mi carrera empresarial, pero Aranjuez es un coso emblemático y lo merece.