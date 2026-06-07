El Cordobés en el hilo del toreo

En los años cuarenta del siglo pasado había gente que empeñaba el colchón de matrimonio para ver torear a Manolete. Con El Cordobés pasó algo parecido dos décadas después. Los colchones ya no hacía falta empeñarlos, pero había aficionados que se montaban en una moto de segunda mano y se hacían 100 kilómetros para ir a verlo torear y volver a casa de madrugada. Lo sé bien porque mi padre fue uno de ellos. No hizo nada parecido antes ni volvió a hacerlo después. Es un caso particular sin valor estadístico, pero representa bien lo que Manuel Benítez supuso para la tauromaquia cuando irrumpió en el mundo del toro para ponerlo todo patas arriba.

Los grandes fenómenos de masas que llegaron después deben parte de su éxito al precedente que sentó el Cordobés. La afición intuía que iban a arrasar y quería formar parte de esa ola irresistible que se enseñoreaba de la Fiesta. Los empresarios, por su parte, sabían que iban a llenar las plazas todos los días. Se trataba de replicar el modelo que impuso Manuel Benítez con un éxito que después se ha aplicado de manera prácticamente idéntica cuando ha surgido un prodigio similar.

El libro de Domingo Delgado de la Cámara profundiza en la figura del Cordobés como el gran fenómeno social de su tiempo, pero también, y esto nos interesa más, en su impronta en el desarrollo de la tauromaquia, casi siempre olvidada interesadamente por los prejuicios que le acompañaron. El estudio de Delgado de la Cámara, tan riguroso como todos sus trabajos anteriores, ahonda en la perspectiva taurina del Cordobés y pone de manifiesto la grandeza de un torero con enorme valor y una mano izquierda como pocas veces se ha visto en la historia reciente del toreo.

Pocas figuras han tenido tantos detractores como el genio de la Palma del Río. La tosquedad del personaje, su vulgaridad delante del toro y la ramplonería de sus modos en la plaza fueron las grandes acusaciones de los aficionados pata negra para rechazar a un diestro que arrasaba en todas las ferias y puso el mundo del toro a sus pies. Las trampas en el campo, como el afeitado de los toros a los que se enfrentaba, eran también un argumento para rechazar a un torero que no inventó esas trapacerías, aunque se beneficiara de ellas. Exactamente igual que los que le precedieron en el olimpo taurino y los que le han sucedido hasta nuestros días, donde el paso por el mueco es trámite prácticamente obligado antes de que el animal salga al ruedo, salvo en algunas plazas de primera.

¿Qué supuso El Cordobés para el desarrollo de la tauromaquia?

Esa es la gran cuestión que sobrevuela las páginas de este libro, hasta encontrar su perfecto acomodo en un relato apoyado en la realidad.

El Cordobés –afirma el autor- es la culminación de un proceso iniciado por Joselito, definido por Chicuelo, impuesto por Manolete y llevado a sus últimas consecuencias por el de Palma del Río.

Manuel Benítez representa para Delgado de la Cámara

"el tercer camino que surge a partir de Manolete. En este grupo de toreros se prescinde de lo estético, pero se ahonda en la quietud, el ajuste y la ligazón impuesta por Manolete. Estos toreros quieren torear cada vez más quietos, más ajustados y ligando el máximo número de pases posibles. La culminación de este proceso es Manuel Benítez, el Cordobés".

La afirmación no es gratuita. Es la conclusión natural de un análisis desprejuiciado en torno a un fenómeno taurino como pocas veces se ha visto en la historia de la Fiesta. Un payaso tramposo no se mete en el terreno del toro en Las Ventas y le receta series de diez naturales sin enmendarse, como hizo el Cordobés en las ocasiones en las que abrió la Puerta Grande. Su histrionismo era parte de un atrezzo gracias al cual se hizo multimillonario. Benítez sabía torear igual de bien que Antonio Ordoñez, pero si se hubiera limitado a torear así hubiera ganado el mismo dinero que el rondeño (la anécdota, ocurrida en un tentadero entre ambos matadores, es una delicia que el lector descubrirá en estas páginas). Por eso terminaba las faenas con el salto de la rana, boxeando con el toro o subiéndose encima, no porque no supiera torear de otra manera.

El autor lo explica mejor aquí:

El Cordobés exacerba el toreo de Manolete, llevándolo a sus últimos confines. Más quieto, más ajustado y ligando muchos más naturales en cada serie. Un torero capaz de dar series de diez y once naturales, es cualquier cosa menos un mal torero.

Y aquí:

El Cordobés reivindica las esencias más primigenias, más ancestrales de la Fiesta. Porque muestra el valor de forma totalmente descarnada, sin ningún otro elemento más elaborado, como puede ser la estética o el oficio. Benítez muestra un valor desnudo sin ningún otro acompañamiento. Y el valor, no lo olvidemos, es la base del toreo, su elemento más importante y esencial. La valentía frente al toro, que muchos toreros escamotean, haciendo posturitas y yendo de artistas por la vida, y otros recurriendo a un oficio trapacero lleno de trampas y ventajas.

La obra recoge los hitos fundamentales de la carrera profesional de Manuel Benítez, con una recopilación detallada de los datos de sus temporadas en activo y las anécdotas más sabrosas de un personaje irrepetible, entre ellas la que da pie a la imagen de portada del libro que, por su carácter legendario es mejor que descubra por sí mismo el lector.

La literatura sobre Manuel Benítez es abundante, pero ramplona y centrada fundamentalmente en su vida personal, donde no faltaron los escándalos. El V Califa del Toreo merecía un gran libro que explicara su tauromaquia y la imbricara en la tradición que recorre el mundo del toro desde sus orígenes hasta la actualidad. Ese libro ya está aquí.

Delgado de la Cámara, Domingo (2026). El Cordobés, la verdad del último torero moderno . Ed. Fundación del Toro de Lidia. Córdoba. 291 páginas.