El final de San Isidro 2026: del "bravo" triunfo de Román al "desastre" de la corrida en solitario de Borja Jiménez

Con gran éxito de público acaba de concluir la Feria de San Isidro 2026. Un ciclo en el que ha sido declarado triunfador por la empresa gestora de Las Ventas, Plaza 1, el matador de toros Alejandro Talavante por segundo año consecutivo. El último fin de semana del ciclo primaveral tuvo tres corridas de toros en las que se colgó el cartel de no hay billetes: el viernes en la de Juan Pedro Domecq con Uceda Leal, Clemente y Pablo Aguado; el sábado en la de Victorino Martín con Morenito de Aranda, Fernando Adrián y Román y el domingo en la corrida en solitario de Borja Jiménez con toros de Cortés y de Domingo Hernández.

En Al Alimón, la sección taurina del programa Es la Mañana de Federico de esRadio, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han comentado lo que ha sucedido en estos tres festejos y han celebrado el "lleno histórico" en esta Feria de San Isidro. "Es algo notable que quizá el ministro Urtasun puede enterarse de algo", ha apuntado Amorós que ha recordado que el viernes por la mañana se colocó un azulejo conmemorativo en Las Ventas a Ortega Cano. El cronista ha señalado que "ha sido un torero muy artista, un gran torero muy importante".

El viernes se lidiaron toros de Juan Pedro Domecq, que ha sido elegida por Plaza 1 como la Mejor Ganadería de 2026, que si en la Corrida de la Prensa salió "suave y buena" en la del otro día fue "dura y brusca". En este festejo Uceda Leal y Pablo Aguado no hicieron "nada". Sobre el segundo Amorós ha indicado que "ha pasado por Madrid sin que se notara". De Clemente ha dicho que "estaba haciendo un esfuerzo y cometió un error absoluto" porque "se distrajo y el toro le metió un pitonazo" que menos mal "que no tenía cornada". Una "cosa increíble", ha añadido el cronista porque el toro "le dio una voltereta y al caer se fracturó el codo".

De la corrida de Victorino Martín del sábado Andrés Amorós ha destacado que los toros salieron "variados y encastados" y que "Morenito de Aranda estuvo lidiador y bien" y "Fernando Adrián no se entendió con los toros". En esa corrida Román "aprovechó un toro muy bravo y él estuvo muy bravo". Ha contado que "en el mismo centro del ruedo citó a recibir y mató al toro". El valenciano "triunfó" y salió por la Puerta Grande en una tarde en la que el público estuvo "regular". En este sentido, ha dicho que en Las Ventas "hay ahora un público muy impaciente y un poquito incongruente".

El domingo 7 de junio se celebró la Corrida In Memoriam de Ignacio Sánchez Mejías con Borja Jiménez lidiando en solitario toros de Cortés y Domingo Hernández. Andrés Amorós ha indicado que "acordarse de Sánchez Mejías está muy bien", pero los toros fueron "en general un desastre". Ha explicado que "los de Domingo Hernández salieron muy flojos y los de Cortés flojos también".

Borja Jiménez en un momento de su corrida en solitario.

"A Borja Jiménez le sirvió a medias un sobrero de Victoriano del Río y del todo uno de El Torero que fue estupendo. Para mí esta ganadería es la triunfadora de San Isidro. El sobrero de El Torero fue magnífico y por fin se encontró a sí mismo y estuvo a gusto y lo pinchó. Un desastre. Podría haberle cortado las orejas a ese toro y quedó a mitad. Hay que elegir mejor los toros y cambiar la técnica cuando no funciona. No se puede entrar a matar desde tan lejos", ha señalado el cronista.

En la próxima edición de Al Alimón, la mejor crónica taurina de la Feria de San Isidro, de la mano de Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós, comentarán la previa de la Corrida de la Beneficencia del domingo 14 de junio con toros de Victoriano del Río para Talavante, Roca Rey y Víctor Hernández con la colaboración de Muebles Adama, Lalo Carnicerías y Charcuterías y Restaurante Casa Robles Sevilla.