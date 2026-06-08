La Feria de San Isidro 2026 concluyó el pasado sábado con la corrida de Victorino Martín en la que salió por la Puerta Grande de Las Ventas el valenciano Román. Un serial que comenzó el 8 de mayo y que tiene dos corridas fuera de abono, la In Memoriam de Ignacio Sánchez Mejías que se celebró el domingo 7 de junio, en la que Borja Jiménez se encerró en solitario con seis toros con poca fortuna y la Beneficencia que lo hará el próximo domingo 14.

Como es habitual, la empresa que gestiona la Monumental de la calle de Alcalá, Plaza 1, ha fallado sus premios de esta Feria de San Isidro 2026. Un ciclo muy exitoso a nivel de público que ha llevado a Las Ventas casi 590.000 personas si no contamos la Beneficencia y, si entra dentro del cómputo del 8 de mayo al 14 de junio, van a acudir a los toros 611.818 espectadores ya que ese festejo colgó hace tiempo el cartel de no hay billetes. Un cartel que con la Beneficencia se va a colgar esta primavera 19 veces, todo un récord.

A nivel artístico, la Feria de San Isidro 2026 puede que pase a la historia porque ha habido 9 Puertas Grandes aunque también por las críticas de la afición hacia un palco excesivamente triunfalista. La primera fue el primer día de este San Isidro cuando Alejandro Talavante repitió lo sucedido en 2025. Al igual que el año pasado, este 2026 el torero extremeño ha vuelto a ser elegido por Plaza 1 como Triunfador de San Isidro 2026. La curiosidad de esta relación de premiados es que ha habido un empate cuádruple en la categoría de Mejor Faena. El jurado no ha sabido decantarse por Alejandro Talavante, Sebastián Castella, Diego Urdiales o Antonio Ferrera y los ha elegido a los cuatro.

En las otras categorías ha habido mayor diversidad de premiados. El madrileño Álvaro Serrano ha sido elegido Mejor Novillero. Diego Ventura, que salió por vigésima vez por la Puerta Grande este San Isidro, es para Plaza 1 el Mejor Rejoneador. El Torero Revelación ha sido Ismael Martín y Diego Urdiales el autor de la Mejor Estocada. En el apartado de las cuadrillas han sido premiados Manuel Jesús Ruiz, alias Espartaco, como Mejor Picador e Iván García por partida doble: como Mejor Banderillero y autor de la Mejor Brega. Para la empresa que gestiona Las Ventas el Mejor Toro ha sido Cantaor de Victoriano del Río y la Mejor Ganadería la de Juan Pedro Domecq.

La relación completa de los premiados por Plaza 1:

TRIUNFADOR DE LA FERIA:

Alejandro Talavante

MEJOR FAENA:

Alejandro Talavante

Sebastián Castella

Diego Urdiales

Antonio Ferrera

MEJOR NOVILLERO:

Álvaro Serrano

MEJOR REJONEADOR:

Diego Ventura

TORERO REVELACIÓN:

Ismael Martín

MEJOR ESTOCADA:

Diego Urdiales

MEJOR PICADOR:

Manuel Jesús Ruiz, alias Espartaco

MEJOR BREGA:

Iván García

MEJOR BANDERILLERO:

Iván García

MEJOR TORO:

‘Cantaor’, de Victoriano del Río

MEJOR GANADERÍA: