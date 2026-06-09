Rafael García Garrido, empresario de Las Ventas: "El modelo Madrid se está copiando porque ha funcionado"

Las cifras de asistencia que ha dejado la recién concluida Feria de San Isidro 2026 invitan al optimismo y lanzan el mensaje a los liberticidas y prohibicionistas de que la tauromaquia está muy viva, sobre todo en Madrid. En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio, el CEO del Grupo Travel Live y desde 2016 director gerente de Plaza 1, la empresa gestora de la Monumental de Las Ventas, Rafael García Garrido ha sacado pecho de una gestión muy exitosa al frente de la primera plaza de toros del mundo.

"Desde que ya renovamos los abonos estamos bastante contentos porque hicimos una cifra récord, estamos en 18.500 abonados y hay que recordar que la plaza tiene 22.500 espectadores", ha destacado García Garrido. El empresario de Las Ventas ha dicho que "en cuanto a asistencia hemos tenido 615.000 espectadores en 28 días lo cual hace una media de veinte mil y pico, un 95% de asistencia a la plaza". Además se ha colgado el cartel de no hay billetes "18 veces y falta uno".

Como coda a esta Feria de San Isidro 2026 que concluyó el pasado domingo queda la Corrida de la Beneficencia en la que se lidiarán el próximo domingo 14 de junio toros de Victoriano del Río por Alejandro Talavante, Roca Rey y Víctor Hernández. El empresario de Las Ventas ha dicho que esta corrida fue la primera en la que "se puso" el cartel de no hay billetes. Algo que sucedió "en febrero cuando sacamos las entradas a la venta". "Es un cartelazo de muchísimo interés", ha rematado.

García Garrido con Federico en esRadio

Sobre la asistencia a festejos este San Isidro ha destacado algo que le ha "chocado". Rafael García Garrido ha indicado que "ha habido carteles donde no había figuras del toreo que hemos conseguido que la plaza se ponga de no hay billetes. Hemos conseguido que el producto San Isidro y el producto feria haya despertado el interés de todo el mundo". El empresario de Las Ventas ha apuntado que "hay un trabajo detrás y esperaba que fuera bien, pero realmente no tan rápido".

La Feria de San Isidro se ha televisado de manera íntegra por Telemadrid y también se han podido ver algunos festejos en otras televisiones autonómicas como À Punt, Aragón TV y Castilla-La Mancha Media. Un elemento que podría haber llevado a que muchos posibles espectadores se fueran a quedar en casa y quitar espectadores de los tendidos de Las Ventas. En este sentido, Rafael García Garrido ha confesado: "Yo era uno de los que creía eso erróneamente con lo que el zasca que me he llevado ha sido…". El empresario de Las Ventas ha asegurado que lo ha recibido "muy a gusto" porque televisar San Isidro "lo que hace es poner el foco en los toros".

Del modelo de gestión exportable a las obras en Las Ventas

El director gerente de Plaza 1 ha comentado otros asuntos en torno a la primera plaza de toros del mundo. El primero ha sido su gestión al frente de la misma y de los cambios en el sector. Rafael García Garrido ha destacado que "está habiendo una renovación en el mundo empresarial taurino". Un sector que "históricamente ha sido muy endogámico" en el que "había poco cambio y ahora hay empresarios jóvenes en muchas plazas que lo están haciendo bien".

Para García Garrido "efectivamente el modelo Madrid se está copiando, y seguro que mejorando, en muchos sitios porque ha funcionado". Cree que lo que "tenemos que hacer es responsabilizarnos de que esto que está funcionando ahora lo podamos tener muchos años sostenido en el tiempo". Para ello han sido "clave" la comunicación y las redes sociales porque el "departamento de comunicación de Plaza 1 es muy potente y todo lo hacemos vía redes. Sobre todo para el público joven las redes son clave".

El empresario de Las Ventas ha hablado también de Simón Casas, la otra cara de Plaza 1. Rafael García Garrido ha contado que "ya llevamos diez años juntos y la verdad que muy contentos. Cada uno tiene un lugar asignado dentro de esta bicefalia y la verdad que muy bien".

Sobre la gran obra que está por hacerse en la Monumental de Las Ventas en los próximos años ha dicho que le "consta" que la Comunidad de Madrid, propietaria del coso, "está trabajando ya desde hace tiempo en un proyecto que es muy difícil" porque "la plaza es Bien de Interés Cultural y entonces es muy complicado hacer una reforma en este sentido". "Me consta que tienen la intención de presentar el proyecto a finales de año y acometer una obra hasta 2031 en varias fases para que no deje de haber toros, por supuesto, pero que la plaza quede acorde a la primera plaza de toros del mundo", ha añadido.

Rafael García Garrido ha dicho que la reducción del ruedo de Las Ventas "es una de las opciones" que baraja la CAM y "una de las cosas en las que están trabajando y más van a pensar en hacer" para que no se reduzca demasiado el aforo de la plaza por la reforma.

Sobre los proyectos a corto plazo de Plaza 1 está la celebración de las corridas y novilladas nocturnas a partir del 20 de junio y la confección de la Feria de Otoño cuyos carteles se anunciarán "el próximo mes" en el que se celebra el certamen Cénate Las Ventas que ha llegado a "meter" en la plaza de toros a "más de 10.000 personas" en verano.

Rafael García Garrido también ha hablado de Morante de la Puebla. Ha dicho que es "el genio más grande que ha habido en la tauromaquia". "Ha confluido ese momento de moda o de vuelta o resurgir a la tauromaquia de los jóvenes y con que se han encontrado con Morante. Es la simbiosis perfecta".