Valencia completa su temporada taurina por todo lo alto con Morante y Roca Rey

Este martes se han presentado los carteles que completan la temporada taurina en Valencia después de la Feria de Fallas y el festejo del día de la Virgen de los Desamparados. En la capital del Turia han centrado esta campaña en Andrés Roca Rey que hará dos paseíllos en las diferentes fechas previstas. La primera en la Feria de Julio que se celebrará entre el 16 y el 19 de ese mes y la segunda en el festejo por el Día de la Comunidad Valenciana el 9 de octubre. Una corrida que irá arropada por una novillada con picadores y una sin picadores.

Roca Rey, el torero más taquillero del momento con permiso de Morante de la Puebla, está anunciado en una plaza en la que ha tenido siempre muy buena acogida. Por su parte, el cigarrero volverá a torear en Valencia en un cartel junto al peruano el 9 de octubre. El cartel lo completa el torero toledano Tomás Rufo y los toros que lidiará esta terna serán de Álvaro Núñez, los predilectos estas últimas temporadas del genio de La Puebla del Río.

En la Feria de Julio hay anunciada una corrida mixta con toreros valencianos y la novillera Olga Casado, dos corridas de toros, una con figuras y otra con triunfadores de la temporada, y una novillada con novilleros punteros. Después de la exitosa Feria de San Isidro 2026 que concluyó este fin de semana los carteles de Valencia han aumentado su interés para el aficionado.

En la corrida mixta estará Román, que salió por la Puerta Grande de Las Ventas en la corrida de Victorino Martín; en la de Juan Pedro Domecq, ganadería triunfadora en Madrid, está Talavante, que ha sido elegido triunfador del ciclo madrileño y en la de El Torero está Diego Urdiales que salió también por la Puerta Grande y Samuel Navalón, triunfador de la Feria de Fallas 2026. La novillada tiene mucho interés por contar con la promesa valenciana Marco Polope y dos novilleros que han salido a hombros de Las Ventas: Álvaro Serrano y Julio Norte.

Todos los carteles

Feria de Julio

Jueves 16 de julio. Corrida mixta. Toros de Valdefresno y novillos de Montalvo para Román, Nek Romero y la novillera Olga Casado

Viernes 17. Toros de Juan Pedro Domecq para José María Manzanares, Alejandro Talavante y Roca Rey

Sábado 18. Toros de El Torero para Diego Urdiales, Daniel Luque y Samuel Navalón

Domingo 19. Novillos de Talavante para Álvaro Serrano, Julio Norte y Marco Polope

Feria de Octubre