Aplazada la final del Circuito de Novilladas andaluz en Málaga por el Play Off de Ascenso a Primera del Málaga CF

La gran final del VII Circuito de Novilladas de Andalucía, prevista inicialmente para celebrarse el próximo 14 de junio en la plaza de toros de La Malagueta, ha quedado aplazada al mes de agosto, convirtiéndose en uno de los festejos que compongan la Feria Taurina del 150º Aniversario de La Malagueta, manteniéndose el mismo escenario y todos los elementos previstos para el festejo.

La decisión ha sido adoptada de forma consensuada por todas las partes implicadas en la organización del festejo tras confirmarse la clasificación del Málaga CF para la final del play-off de ascenso a Primera División, que se disputará precisamente el próximo domingo en el estadio de La Rosaleda.

La provincia de Málaga vive estos días un ambiente de máxima expectación e ilusión en torno a una cita histórica para el conjunto blanquiazul. Miles de aficionados se preparan para acompañar a su equipo en un encuentro decisivo que puede devolver al club a la máxima categoría del fútbol español. Ante la extraordinaria repercusión social y mediática del acontecimiento, las entidades organizadoras han considerado oportuno trasladar la final del Circuito a una nueva fecha que permita a los aficionados disfrutar plenamente de ambos acontecimientos.

De esta forma, la gran final del certamen se celebrará en el próximo mes de agosto en la plaza de toros de La Malagueta, donde se darán cita los tres novilleros que han logrado clasificarse a través de las distintas fases del campeonato: Julio Norte, Dennis Martín y Manuel Quintana.

Los tres espadas lidiarán una novillada de la ganadería de Antonio López Gibaja en un festejo que volverá a reunir a algunos de los nombres más destacados del escalafón novilleril y que pondrá el broche de oro a la séptima edición de un proyecto convertido ya en referencia nacional para la promoción de nuevos valores.

Asimismo, la final será retransmitida en directo por Canal Sur TV, que ha acompañado al Circuito durante toda la temporada televisando las cinco novilladas anteriores del certamen. La importante difusión mediática continúa siendo uno de los grandes pilares de una iniciativa que persigue ofrecer oportunidades reales a los jóvenes novilleros y acercar la tauromaquia a nuevos públicos.

Tras la decisión adoptada de forma conjunta por la Diputación de Málaga, la Fundación Toro de Lidia y la empresa Taurina de Buendía, ya se ha abierto el plazo para la devolución de las entradas adquiridas. Aquellas personas que hayan adquirido sus localidades para la fecha inicialmente prevista podrán solicitar la devolución de sus entradas en las taquillas de la Plaza de Toros de La Malagueta desde hoy jueves y durante los días viernes, sábado y domingo, en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 20:30 horas. Del mismo modo, se procederá a la devolución automática del importe de las entradas adquiridas a través de los canales de venta online.

El Circuito de Novilladas de Andalucía, impulsado por la Fundación Toro de Lidia y la Junta de Andalucía e integrado en la Liga Nacional de Novilladas, alcanza este año su séptima edición consolidado como uno de los certámenes más importantes del panorama taurino nacional. Tras recorrer distintas provincias andaluzas a través de sus novilladas clasificatorias y semifinales, el proyecto desembocará finalmente en la Feria de agosto en Málaga, donde se conocerá el nombre del sucesor de Carlos Tirado como triunfador del certamen andaluz.