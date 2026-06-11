Diego Urdiales: "Hay que rejuvenecer el escalafón, pero también tenerle máximo respeto a los que estamos ahí"

Diego Urdiales (Arnedo, 1975) ha sido uno de los toreros de esta primavera taurina. En la Feria de Abril de Sevilla dejó la impronta de su toreo clásico y la pureza que le caracteriza en la corrida de El Parralejo y, en Las Ventas, salió por segunda vez en su vida por la Puerta Grande en la Corrida de la Prensa. Torero de culto, como dice Chapu Apaolaza, Urdiales es una rara avis en el escalafón. No se suele prodigar mucho en las ferias, a veces castigado por su independencia lejos de las grandes casas, pero cuando se anuncia da motivos para acudir a verle. Nacido en La Rioja, su toreo parece de las orillas del Guadalquivir y ha sido aclamado en las grandes plazas como Bilbao, donde en la temporada pasada fue autor de una de las mejores faenas del año a un toro de Garcigrande.

El torero riojano, que supera el medio siglo, ha demostrado que por el camino del toreo de siempre se pueden lograr grandes triunfos en una época en la que muchos jóvenes matadores se abonan al toreo posmoderno. Diego Urdiales charla con Libertad Digital unos días después de que la empresa Plaza 1 haya fallado los premios de San Isidro 2026 en la que le reconocen como uno de los autores de la Mejor Faena y el responsable de la Mejor Estocada del ciclo en Las Ventas. Además, esta semana se han presentado los carteles de la Feria de Julio de Valencia en la que está anunciado el 18 de julio en la corrida de El Torero con Daniel Luque y Samuel Navalón. Previamente, el 28 de junio, hará el paseíllo en Segovia con Talavante y Fernando Adrián, otros dos toreros que han salido por la Puerta Grande de Las Ventas este San Isidro.

Libertad Digital: Gran triunfo en Madrid que supuso la segunda Puerta Grande de Las Ventas en su carrera y la Oreja de Oro por haber sido en la Corrida de la Prensa.

Diego Urdiales: Sí, así es.

LD: ¿Cómo se sintió esa tarde ante el Rey?

DU: Fue una tarde muy bonita, muy especial, en una corrida también especial, por lo que simboliza la importancia que tiene la Corrida de la Prensa en pleno San Isidro. Y como dices, pues con la presencia de Su Majestad el Rey fue una ilusión pues muy especial. Porque el que esté allí y yo haya podido vivir una tarde tan bonita para mí es un privilegio.

Es evidente que siempre hay que rejuvenecer el escalafón, que tienen que salir toreros nuevos, pero hay que tenerle el máximo respeto a todos los que estamos ahí

LD: Ya había dejado destellos de su torería en su primera tarde en San Isidro y también en la Feria de Sevilla, que su paso fue, sobre todo entre los aficionados, bastante comentado aunque la prensa dijo que "nadie se había enterado" de lo bien que estuvo porque no se le premió.

Urdiales en Las Ventas

DU: Sí fue una tarde muy importante en la que sentí cosas muy especiales. En la que en el primer toro fue bastante complicado e hice un esfuerzo grande y en la que con el segundo toro pude mostrar mi toreo y sentir cosas, como digo, muy bonitas, ¿no? Y sí que es verdad que hubo un poco en la plaza… Momentos en los que la gente entró y en otros momentos pues no tanto, pero después he sentido un clamor general por la importancia de la tarde. Es lo que yo he sentido.

LD: Usted sale de este San Isidro y de esta primavera, contando también la Feria de Sevilla, siendo reconocido como el gran torero que es. Sin embargo, no se está viendo del todo en los despachos. Es cierto que ahora tiene la corrida en Segovia con otros triunfadores de San Isidro y una tarde en la Feria de Julio de Valencia.

DU: Sí, he cerrado Valencia y sí que están llamando de bastantes ferias. Ahora mismo, lógicamente, hay varias que están cerradas, pero bueno, queda mucha temporada. Ahora mismo estoy muy ilusionado porque están llamando y hay cosas muy bonitas por delante.

LD: Es curioso, maestro, porque se habla mucho del relevo generacional. Siempre se está hablando de los nuevos toreros, de los que están empezando, los que toman la alternativa, pero luego resulta que hay dos matadores de toros, como usted y el maestro Morante que, tirando por lo clásico, tirando por el toreo de siempre, consiguen triunfar y volver a reverdecer esos laureles. ¿Qué me dice usted al respecto?

DU: Pues sí, que es un hecho evidente, ¿no? Que estamos haciendo cosas muy importantes, no solo en esta temporada, sino durante muchas temporadas. Es evidente que siempre hay que rejuvenecer el escalafón, que tienen que salir toreros nuevos, pero hay que tenerle el máximo respeto a todos los que estamos ahí, ¿no?

LD: ¿Le veremos en Bilbao?

DU: Sí, seguramente.

Diego Urdiales en Las Ventas.

LD: Bilbao es una de sus plazas de referencia y donde puede ser que ha sido el autor de quizás de las mejores faenas en los últimos años. ¿Cómo se puede recuperar la afición en esa plaza tan importante?

DU: Bueno… El año pasado ya ha habido síntomas en algunas tardes de recuperar bastante público. Yo creo que hay que intentar seguir haciendo las cosas bien. Hay veces que hay plazas que pasan por mejores momentos unas que otras, y ahora mismo yo creo que Bilbao puede estar en plena recuperación.

LD: Ojalá, la verdad que la recuperación del norte taurino es muy importante y quizá tenga también mucho que ver con toreros de la zona. Realmente La Rioja no sé si se podría considerar el norte-norte, pero sí que allí ha tenido…

DU: (Risas) Sí, bueno, estamos muy cerca de Bilbao, de San Sebastián, de Santander… estamos al norte.

LD: Usted ha tenido mucho predicamento por esas plazas. Sin embargo, este año no estará en la Feria del Toro.

DU: No estoy en Pamplona y, bueno, son circunstancias. La empresa lo ha considerado así y sus motivos tendrá.

LD: No sólo ha ganado usted la Oreja de Oro, sino que le han destacado en los premios de Las Ventas como uno de los autores de la mejor faena. Yo no entiendo muy bien eso de que haya cuatro autores de la mejor faena. Yo diría que habría una sola buena faena y en este caso no se habrán puesto de acuerdo. Y luego es el autor de la mejor estocada.

DU: Sí, así es, ¿no? Así es, bueno, estoy muy contento y muy feliz por estar dentro de los máximos triunfadores y de que el recuerdo de mi faena permanezca durante mucho tiempo. De todo lo que he podido conseguir tanto con capote, muleta y la espada en Madrid.

Hay tantos niños y tantos jóvenes con tanta ilusión de poder tocar a los toreros y acompañarlos en un momento tan importante y tan bonito

LD: La de la Corrida de la Prensa es su segunda Puerta Grande. Yo tengo un muy buen recuerdo de las dos. En la de 2018 fue un día muy especial. ¿Qué diferencia ve usted de cada una de sus Puertas Grandes?

DU: Bueno, pues que son diferentes. Afortunadamente los toros son distintos y los momentos son distintos. Han sido dos de las tardes más importantes de mi vida. Lógicamente, en concreto en Madrid, no es fácil poder conseguir emocionar de esa manera, sobre todo dejando muy clara cuál es mi seña de identidad como torero, mi personalidad y mi forma de torear, esa forma de emocionarme delante del toro y de hacer emocionar a la gente.

LD: Respecto a ese público que le saca a hombros, ¿ha notado diferencia de hace ocho años a este San Isidro? En la última se veía a muchísima gente joven.

Diego Urdiales por la Puerta Grande de Las Ventas

DU: Sí, sí. He notado gran diferencia en cuanto a que ha habido mucha gente joven en este caso. Quizá en aquel momento fue una época en la que no dejaban tirarse a tanta gente al ruedo, cosa que me parece… bueno, pues estoy a favor de que dejen a la gente, ¿no? Y hay tantos niños y tantos jóvenes con tanta ilusión de poder tocar a los toreros y acompañarlos en un momento tan importante y tan bonito. Sí que es verdad que he notado este año un respeto entre ellos muy grande, ¿no? Ha habido veces en las que ese momento se ha desbordado y ahora mismo entre ellos mismos han defendido que hay que apoyar e intentar querer tocar a los toreros y es lógico por esa pasión, pero que también hay que respetarlos y ese respeto lo he sentido.

LD: Segovia, 28 de junio, un cartel con tres triunfadores de San Isidro. ¿Ese cartel estaba cerrado antes del triunfo? Porque es sorprendente que tres de las cuatro Puertas Grandes que ha habido de matadores de toros estén en ese cartel.

DU: Sí, estaba hablado, pero se concretó después. Yo creo que el empresario, en este caso Rafa Ayuso, un chaval joven que apuesta por una plaza como Segovia, pues haya tenido el gusto y la fortuna de juntar a tres triunfadores de San Isidro.

LD: Y a las puertas de Madrid también.

DU: Efectivamente, efectivamente, cerca de Madrid. De momento yo creo que ha empezado haciendo las cosas bien y eso es importante de cara a lo bien que ha caído la corrida.