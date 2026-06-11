'El hilo del toreo' de José Alameda, nueva reedición de la Biblia de la tauromaquia

Hasta hace poco había dos libros para los aficionados a los toros que formaban parte de la leyenda: Joselito el Gallo, Rey de los toreros de Paco Aguado y El hilo del toreo de José Alameda. El primero fue reeditado por El Paseo en 2020 coincidiendo con el centenario del fallecimiento del torero de Gelves y el segundo lo ha publicado de nuevo El Paseíllo, la editorial centrada solo en libros con temática taurina que nació desde El Paseo.

Portada de 'El hilo del toreo', obra fundamental de la literatura taurina.

Los editores de El Paseíllo, David González Romero y Fernando González Viñas, se propusieron reeditar obras magnas que todo buen aficionado debe tener en su anaquel con la colección El Paseíllo Clásicos. El primero que publicaron fue la Historia del toreo de Néstor Luján, el segundo Los heterodoxos del toreo de José Alameda y el tercero ha sido el otro gran libro de este escritor madrileño cuyo nombre era Carlos Fernández López-Valdemoro y que tuvo que exiliarse en México después de la Guerra Civil. El hilo del toreo que fue publicado en México como Historia verdadera de la evolución del torero con claro referente novohispano por la obra de Bernal Díaz del Castillo recientemente reeditada por Libros del Asteroide.

Encontrar alguna de las otras ediciones del El hilo del toreo o de Historia verdadera de la evolución del toreo era una auténtica obsesión para los aficionados más bibliófilos que querían tener en su colección este Santo Grial en formato de libro o, más bien, la Biblia de los aficionados. Con la fantástica edición de El Paseíllo, ilustrada por Robert Ryan, se recuperan las dos versiones en una única obra que debe formar parte del fondo bibliográfico de todo buen amante de la tauromaquia y del profano que quiera empezar a entender de qué va esto de los toros.

El hilo del toreo es una obra fundamental que rompe con alguno de los cánones establecidos en la historia oficial del toreo tras la muerte de Joselito el Gallo en la plaza de toros de Talavera de la Reina el 16 de mayo de 1920. Descubre el papel fundamental del pequeño de los Gómez Ortega en el desarrollo del toreo moderno y el de alguno de sus antecesores como Rafael Guerra Guerrita. También la gran importancia que tiene Manuel Jiménez Chicuelo en la creación de la faena moderna. El hilo discurre por la historia del toreo explicando las aportaciones de algunos de los grandes toreros del XVIII, XIX y XX para la técnica taurómaca hasta prácticamente nuestros días donde, según algunos autores, muchos matadores de toros practican lo que se ha dado en llamar "el toreo posmoderno".

Los editores de El Paseíllo han mantenido las fotografías originales de Historia verdadera de las corridas de toros publicada en México. Una compilación con un sentido clave que, según cuentan desde la editorial, en las ediciones españolas de Espasa Calpe se habían perdido. Con esta publicación El Paseíllo ha cumplido el sueño de muchos aficionados que una vez pasado el puerto de montaña de San Isidro contarán con más tiempo para enfrascarse en este clásico de la literatura taurina.

El hilo del toreo (Incluye Historia verdadera de la evolución del toreo) ISBN: 979-13-990723-5-8. Autor: José Alameda (Ilustraciones de Robert Ryan). Tapa blanda: 15 x 21 cm. Páginas: 280 páginas. PVP: 24,95 €