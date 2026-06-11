Manuel Quintana: "La gran culpa de que vaya tanta gente joven a los toros la tienen Morante y Roca Rey"

Manuel Quintana (Córdoba, 2005) es una de las últimas esperanzas de la Ciudad de los Califas para lanzar a un torero que tenga la posibilidad de llegar a ser figura del toreo. Una presión que el joven novillero reconoce, pero que no le afecta. Tiene claro que su objetivo es triunfar. Algo que lleva haciendo desde que toreaba sin caballos, ya que Quintana consiguió el IV Memorial Iván Fandiño en Bilbao y llegó a la final del XXXI Certamen Andaluz de Novilladas sin Picadores. Ahora se enfrenta a otra final, la del Circuito de Novilladas de Andalucía que se celebrará en agosto en la plaza de toros de La Malagueta de la capital de la Costa del Sol tras ser aplazado por el Play-Off de Ascenso a Primera División que se jugará este domingo por el Málaga CF.

En Málaga le esperan los novillos de Antonio López Gibaja y otros dos novilleros que no van a ponérselo fácil: el salmantino Julio Norte y el almeriense Dennis Martín. El primero es el gran rival a batir: ha sido el que mejor puntuación ha tenido todo el certamen y viene de triunfar en el Circuito de Castilla y León y arrasar allí donde ha toreado, incluida la plaza de toros de Las Ventas. El segundo es la otra revelación del circuito; al igual que Quintana, debutó con picadores en el certamen y ambos han llegado a la final. Con muchas faenas de campo a sus espaldas, sueños de gloria para hacerse con una finca y en plenos exámenes, Manuel Quintana charla con Libertad Digital sobre la final en La Malagueta.

LD: ¿Cómo te sientes? ¿Cómo llevas estos días antes de la final del Circuito de Novilladas de Andalucía?

Manuel Quintana: Contento, ilusionado y esperando ya a que llegue el día.

LD: ¿Has visto ya los novillos?

MQ: Qué va, no he visto nada.

LD: ¿La ganadería la conoces?

MQ: Sí, la conozco. Es una ganadería buena y ojalá que embista.

LD: ¿Qué tal tu preparación? ¿Qué estás haciendo estos días?

MQ: La preparación de siempre. Estamos estos días yendo al campo para finalizarla y estar a punto para el domingo.

LD: Debutaste con picadores en este certamen y ahora estás en la final. ¿Qué le dirías a tu yo del día del debut que ahora está en la final?

MQ: Que hay que creer en uno mismo, trabajar las cosas y, con esfuerzo, todo llega.

LD: Eres un joven novillero que está ahora mismo empezando. ¿Qué metas te pones de cara a una futura alternativa?

MQ: Hacerme un nombre y poder triunfar en las ferias importantes y que la gente se ilusione conmigo.

LD: Me acabas de decir que has salido de un examen. Espero que haya salido bien.

MQ: Sí, sí, ha salido bien.

LD: Sí, ¿pero de la universidad, del instituto…?

MQ: No, de un grado superior que ya estoy terminando. Y ahora ya empezaré la carrera.

LD: ¿Y la vas a ir compaginando con tu carrera de novillero?

MQ: Sí.

LD: ¿Qué es lo que quieres estudiar?

MQ: Agrónomos.

LD: Es una carrera que está muy vinculada al campo. Al final los toreros siempre han tenido una relación muy estrecha con este sector.

MQ: La verdad es que el campo es algo me gusta y como dices está muy relacionado con la tauromaquia.

LD: Una de las primeras cosas que hacen muchos toreros en cuanto tienen ya un capital o han ido triunfando es comprarse una finca.

MQ: Sí, la verdad que es un sueño tener tu finca con tus vacas, con tu cortijo… es lo que quieren casi todos los toreros, porque al final lo que nos gusta es estar en el campo en contacto con el toro.

LD: Si no hubieras sido torero, ¿te habrías dedicado al campo de alguna u otra manera?

MQ: Sí, seguramente sí. No lo sé, pero probablemente sí.

Manuel Quintana, novillero cordobés.

LD: Llevo viéndote en el campo desde hace muchos años tentando en la Finca El Capricho, de los Hermanos Centeno Guerra. ¿Cuándo empezaste?

MQ: Empecé con 14 años. Lo que pasa es que yo parecía más pequeño. Con 14 entré a la escuela.

LD: ¿Y qué te llevó a la escuela? ¿Por qué te dio por ahí? ¿En tu familia había algún tipo de relación con el toro o ha sido algo tuyo?

MQ: En mi familia había aficionados, pero ni un profesional ni toreros ni nada. Y bueno, fue un poco investigando, viendo vídeos y me apunté a la escuela.

LD: En la escuela de Córdoba has sido en estos años uno de los novillers más destacados, por no decir el más destacado, que encima estás teniendo mucho ambiente en la ciudad. ¿Cómo llevas eso?

MQ: Pues la verdad que para mí es una ilusión porque si Córdoba vuelve a ilusionarse… Es muy importante para la ciudad un torero de Córdoba en todas las ferias y figura del toreo. Eso repercute en la afición de Córdoba. Hace que la gente se aficione no solo al toreo, sino a los toros en general.

LD: ¿Notas cierta presión por parte de Córdoba?

MQ: Bueno… es una presión que es natural, ¿no? Porque al final ellos quieren tener un torero y exigen lo que tienen que exigir para que salga un torero en Córdoba.

Va muchísima gente joven a los toros, mucha más que estos años atrás. Creo también que gran culpa de eso la tienen Morante y Roca Rey

LD: Hombre, además que siempre se ha dicho que cuando sale uno bueno de Córdoba arrasa con todo.

MQ: Sí, es verdad. Siempre que ha salido un torero de Córdoba ha sido una de las figuras importantes de la época.

LD: De cara al domingo, ¿has vuelto a hablar con tus compañeros o estás intentando mantenerte concentrado?

MQ: Bueno, sí. Concentrado en lo que tengo que hacer, en estar pendiente de los novillos, de las reacciones que hagan y poder crear algo importante.

LD: Cuando estuve con vosotros en la Fundación Toro de Lidia vi que teníais buena relación entre vosotros y que os lleváis bien. ¿Os conocéis desde hace mucho tiempo los tres que estáis en la final?

MQ: Sí, la verdad que sí, nos conocemos… hemos coincidido sin caballos los tres y es una relación buena. Son los dos buena gente y la verdad que sí, que tenemos una buena relación.

LD: Sois los tres novilleros muy jóvenes que estáis empezando y triunfando allí donde toreáis. ¿Crees que hay un relevo generacional ya inmediato?

MQ: Sí, la verdad que sí. En el escalafón se está viendo una nueva hornada de toreros buenos y en cuanto al público, también se está viendo. Va muchísima gente joven a los toros, mucha más que estos años atrás. Creo también que gran culpa de eso la tienen Morante y Roca Rey. Sobre todo estos últimos años Morante ha sido el que ha movido todo. Y está habiendo una regeneración muy buena.

LD: ¿Tú crees, porque yo lo veo así, que Morante ha marcado el camino a las nuevas generaciones de toreros de lo que puede llegar a emocionar al público?

MQ: Sí, totalmente. Además, siempre en toda la historia del toreo los toreros que han llevado gente han sido toreros de otro corte, ¿no? Y que Morante está llevando a tantísima gente y tanta gente joven con ese corte artístico y clásico es impresionante, la verdad.

LD: ¿Cómo me podrías definir tu tauromaquia?

MQ: Es un concepto, un estilo clásico que se basa en el toreo bueno que han hecho siempre esas figuras del toreo tan importantes de todos los tiempos. Es un toreo serio y clásico.