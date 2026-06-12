Al Alimón: la simbólica corrida de la Beneficiencia con Roca Rey, Talavante y Hernández

Este domingo es el final oficioso de la Feria de San Isidro de 2026. La corrida de la Beneficencia acoge un cartel que protagoniza Andrés Roca Rey, Alejandro Talavante y Víctor Herández. Una terna de máximo nivel para cerrar el ciclo isidril. Y en las taquillas han vuelto a colgar el no hay billetes, un hecho que demuestra el músculo de la afición por la tauromaquia.

En Al Alimón, la sección taurina del programa Es la Mañana de Federico, de esRadio, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han analizado el cartel y el final "simbólico" de la Feria. Jiménez Losantos ha recordado que, curiosamente, la de la Beneficencia "fue la primera que colgó el no hay billetes". Amorós ha subrayado que se trata de "una de las corridas más solemnes y famosas del año". Asimismo, ha recordado el origen del nombre: "Lo mismo los toros que el teatro se desarrollaron muy unidos a la beneficencia cuando no existían las prestaciones sociales". "El teatro y los toros eran instituciones benéficas", ha añadido. Ha comentado que se mantiene "como un elemento histórico".

Tras apuntar su origen, Amorós ha desgranado las ganaderías que estarán presentes el próximo domingo: Victoriano del Río y Toros de Cortés. Ambos, del mismo ganadero, pero de encastes distintos. En ese sentido, Andrés Amorós ha apuntado que uno de los encastes es Domecq y otro Atanasio. Aun así, ha sugerido que es posible que se hayan "acabado mezclando". También, ha afirmado que se trata de "una de las mejores ganaderías que existen, aunque sus toros están saliendo un poco irregular". Pero ha manifestado que "no me extrañaría que saliera al menos un toro bueno".

Tras analizar las ganaderías, ha pasado a analizar la terna que protagoniza el cartel. Con todo, ha señalado que "Talavante va a su aire y si el toro le gusta y le resulta fácil hace sus cosas". Ha recordado, a la vez, que la primera tarde del diestro pacense en la Feria de San Isidro le salió un toro "obedientísimo y consiguió las dos orejas".

El estilo de Víctor Hernández

Por su parte, de Víctor Hernández ha admitido: "Es un torero que me da miedo". La afirmación se debe al tipo de toreo que ha elegido Hernández. Un estilo "peligrosísimo", aunque "es absolutamente respetable". Un estilo análogo al de José Tomás. Federico Jiménez Losantos ha rememorado una de las faenas de José Tomás y ha comentado que aquella vez se dijo: "No lo vuelvo a ver, porque voy a ver torear y no voy a ver si matan a un torero". Una tauromaquia arriesgada y caracterizada por la quietud ante los movimiento del animal.

Aun así, ha explicado que parte de esa elección de Víctor Hernández se debe a la juventud del diestro y a su ánimo por afianzarse en los carteles de las grandes plazas. Este año, Hernández ha cortado 11 orejas y un rabo en 10 festejos. Que haya conseguido entrar en la corrida de la Beneficencia no es algo menor. "Quiere decir que se la va a jugar", ha dicho Amorós. Hernández demostró que es un diestro que se expone. En la corrida del pasado 4 de junio el sexto, de Santiago Domecq, lo lanzó por los aires y lo enganchó por la chaquetilla. Milagrosamente, salió sin pitonazo y volvió a enfrentarse a un animal que prometía más cornadas.

El arrojo de Hernández se troca en temeridad cuando, según Amorós, "se queda quieto vertical y el toro pasa". "Si desde el principio de quedas como un poste el toro va a su aire y te coge o no te coge", ha subrayado.

La rivalidad entre Morante y Roca Rey

Amorós ha aseverado que "todos los focos estarán sobre Roca Rey y su rivalidad con Morante". "Roca Rey tiene madera de líder y tendría que triunfar y hace ya algún tiempo que no lo hace", ha afirmado. "Roca Rey tiene la temporada hecha, lo que quiere torear lo ha firmado, pero el caché no está firmado", ha explicado. Sobre la hipotética presencia de Roca Rey en la Feria de Otoño no está clara. Amorós ha argumentado que "si le sale bien la corrida del domingo" es posible que comparezca otoño. "Roca Rey se la juega en Madrid este domingo. Vale mucho la pena", ha concluido.

Andrés Amorós ha avisado que Morante de la Puebla torea el sábado en Marbella, que se retransmite por Canal Sur. Aun así, ha comentado que "con todo respeto no creo que Marbella sea la plaza más exigente del mundo taurino, pero vale la pena verlo".