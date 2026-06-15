Al Alimón: de Morante en Marbella a una Corrida de la Beneficencia de "gran mérito" con Talavante, Roca Rey y Hernández

El pasado fin de semana la tauromaquia se encarnaba, por una parte, en la corrida de la Beneficencia, en Las Ventas, el domingo; y la otra, el sábado, en Marbella. Allí, Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y David de Miranda protagonizaban el cartel del coso marbellí. El domingo Andrés Roca Rey, Alejandro Talavante y Víctor Hernández clausuraban el ciclo isidril.

En Al Alimón, la sección taurina del programa Es la Mañana de Federico, de esRadio, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han analizado estas dos corridas. Amorós ha apuntado que el primer éxito en Marbella fue el cartel de "no hay billetes", al igual que la "retransmisión de Canal Sur". Con toros de El Freixo, los astados estaban "justitos de presencia y algunos cornicortos y algunos flojitos y muy nobles", ha dicho. No obstante, los diestros "los aprovecharon cada uno en su estilo, Talavante cortó dos orejas y David de Miranda, muy valiente, cortó cuatro orejas". Sobre Morante de la Puebla ha explicado que "en el segundo toro hizo algo que no había visto nunca". "Se fue a chiqueros, y no a portagayola, se pone justo al lado del toro y se pone a pegarle fantásticas verónicas", ha comentado. En ese sentido, Amorós ha elogiado las verónicas "arrebatadas" del cigarrero.

De la Costa del Sol a Madrid

Sobre la corrida de la Beneficencia ha destacado la capacidad de convocatoria de la tauromaquia. La del domingo fue la decimonovena tarde en la que se colgó el "no hay billetes". Un buen estado de salud que contrasta con los ataques que recibe la tauromaquia desde el Ministerio de Cultura y, en concreto, Ernest Urtasun. "Gracias, Urtasun, esto es un éxito histórico", ha afirmado Amorós. Esta cifra de 19 tardes con el "no hay billetes", Amorós ha advertido que "nunca se ha dado en Madrid en toda la historia".

A propósito de la tarde, ha defendido que debió suspenderse la corrida, porque a "mitad del tercer toro vino el diluvio universal". "Si hubiera sido presidente lo habría suspendido", ha aseverado, ya que era "lo sensato". Sin embargo, "si los toreros se empeñan en continuar pues hay que ser ecuánimes". "Si la primera figura, que ayer era Roca Rey, dice que quería torear, adelante", ha añadido.

Dos corridas distintas

Sobre los astados ha argumentado que eran "serios, encastados, muy bonitos y de juego desigual, pero sacaban su casta". Junto a la nobleza de los toros ha recalcado "el gran mérito de los tres toreros". Y es que Amorós ha subrayado que hasta el tercer toro "hubo dos corridas, una en seco y otra en mojado". "Tenía todo un mérito enorme", ha comentado. Tras recorrer la lluvia por Madrid, Talavante "se puso a torear". Ha argumentado también que si los diestros hubieran matado bien "habrían cortado cada uno una oreja". Federico Jiménez Losantos sobre Hernández ha sostenido que "cuando no hace tomasadas me encantó". Amorós ha completado subrayando que fue "valentísimo". Y es que ninguno de los diestros tuvo suerte con la espada.

Con todo, sobre Roca Rey ha afirmado que "en el quinto sacó lo que hay que sacar, le echó casta de primera figura del toreo". "Roca Rey sigue la línea de Luis Miguel, de Ignacio Sánchez Mejías; es el que se sobrepone a las dificultades", ha explicado. Las consecuencias de la lluvia dejaron espacio para que los diestros y los banderilleros se echaran la tarde a los hombros. Federico Jiménez Losantos ha subrayado que "Roca Rey acabó toreando con la mano".

Asimismo, Andrés Amorós ha terminado el que es el último Al Alimón hasta la Feria de San Miguel en Sevilla y la Feria de Otoño en Madrid. También ha agradecido a la audiencia y "a tanta gente que nos sigue". Ha recordado que los "toros no son matemáticas" y ha pedido "respeto por la realidad ecológica y económica y su carácter de tradición cultural española". Ha concluido solicitando "respeto y libertad".