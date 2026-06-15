Román Collado, proclamado triunfador de San Isidro por el Real Casino de Madrid

Román Collado ha sido proclamado Triunfador de la Feria de San Isidro 2026 en la trigésima edición de los Premios Taurinos Real Casino de Madrid. El jurado ha reconocido al torero por sus actuaciones los días 10 de mayo y 6 de junio en la plaza de Las Ventas, donde se enfrentó a reses de las ganaderías de conde de Mayalde y Victorino Martín.

Los galardones, que cada año distinguen las actuaciones más destacadas de la principal feria taurina del calendario español, fueron acordados una vez concluido el ciclo isidril. La entrega de los premios tendrá lugar próximamente en una cena de gala que se celebrará en el Salón Real del Real Casino de Madrid. Con este reconocimiento, Román Collado sucede en el palmarés a Morante de la Puebla, galardonado en 2025, y se suma a una lista de triunfadores en la que figuran nombres como Borja Jiménez, Sebastián Castella, Alejandro Talavante, José Tomás, Enrique Ponce o César Rincón.

Doble reconocimiento

Además del premio principal, el torero valenciano obtuvo también el galardón a la Mejor Estocada de la feria. El jurado destacó la ejecución realizada al toro Gallarete, número 7 de la ganadería de Victorino Martín, lidiado en tercer lugar durante la corrida celebrada el 6 de junio. La doble distinción convierte a Román Collado en uno de los grandes protagonistas de la edición de este año de los premios.

El premio a la Mejor Faena ha recaído en Alejandro Talavante por la labor realizada al toro Ganador, número 80 de la ganadería Núñez del Cuvillo. La actuación tuvo lugar el 8 de mayo ante el cuarto toro de la tarde y fue considerada por el jurado como la más destacada del ciclo en este apartado. Por su parte, el reconocimiento al Arte del Rejoneo fue para Diego Ventura por la faena realizada al toro Fazaendito, número 39 de la ganadería de Guiomar Cortés de Moura, lidiado el 30 de mayo en quinto lugar.

En el apartado ganadero, el premio al Toro Más Bravo fue para Cantaor, número 79 de la ganadería de Victoriano del Río, lidiado el 22 de mayo en cuarto lugar. Sin embargo, el jurado decidió declarar desierto el galardón a la Ganadería Más Completa. Entre los profesionales de plata, el premio al Mejor Puyazo fue concedido a Juan Melgar por su actuación sobre el toro Rompecapa, de la ganadería La Quinta, lidiado el 9 de mayo. El reconocimiento al Mejor Par de Banderillas fue para Ángel Otero por sus intervenciones durante las corridas de los días 17 y 31 de mayo ante reses de Fuente Ymbro y Adolfo Martín. Asimismo, Iván García recibió la distinción como Mejor Torero de Plata por su labor durante toda la feria tanto en la lidia como en la colocación de banderillas. El premio al Mejor Novillero fue para Julio Méndez por la faena realizada al novillo Babieco, número 7 de la ganadería del conde de Mayalde. La actuación tuvo lugar el 26 de mayo y permitió al joven novillero hacerse con uno de los reconocimientos más destacados de la categoría. Por otro lado, el premio al Torero Revelación quedó desierto, al considerar el jurado que ninguna actuación reunía las condiciones necesarias para obtener el galardón.