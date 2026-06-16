La Plaza de Toros de Santander pide amparo judicial para garantizar la Feria de Santiago

La empresa municipal Plaza de Toros de Santander ha decidido acudir a los tribunales para tratar de revertir la resolución que anuló la prórroga del contrato para la organización de la Feria de Santiago de 2026. Además del recurso judicial, solicitará medidas cautelares con el objetivo de evitar que la decisión tenga efectos inmediatos y garantizar así la celebración de los festejos previstos para el próximo mes de julio.

Según ha informado el Ayuntamiento y recoge EFE, el consejo de administración de la sociedad municipal aprobó por unanimidad la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) contra la resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC), que afecta a la prórroga del contrato con la empresa Lances de Futuro.

La entidad municipal pretende que el tribunal suspenda cautelarmente la resolución del TARC mientras se resuelve el procedimiento judicial. Desde el Consistorio sostienen que esta medida resulta necesaria para "preservar el normal desarrollo de la Feria de Santiago 2026" y evitar consecuencias sobre un evento cuya organización se encontraba ya muy avanzada.

Defensa jurídica especializada

Durante la misma reunión también se aprobó el nombramiento del abogado Fernando Cortines para asumir la defensa de los intereses de la empresa municipal. Su designación llega después de que la pasada semana se acordara la contratación de asesoramiento jurídico externo especializado en contratación pública.

Según explica el Ayuntamiento, el letrado ya ha comenzado a trabajar en la preparación tanto del recurso como de la petición de medidas cautelares. La estrategia jurídica abordará cuestiones de forma y de fondo relacionadas con la resolución emitida por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales.

La programación ya estaba cerrada

Entre los argumentos que se expondrán ante el TSJC figura la defensa del carácter de interés público de la feria taurina. Asimismo, la empresa municipal pondrá el foco en que la edición de 2026 ya estaba completamente organizada cuando recibió la resolución del TARC el pasado 28 de mayo.

De acuerdo con la información facilitada por el Consistorio y recogida por EFE, la programación de la Feria de Santiago se encontraba cerrada en el momento en que se notificó la decisión administrativa, una circunstancia que será utilizada para justificar la petición de suspensión cautelar mientras se resuelve el litigio.