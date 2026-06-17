El Capea y Carmen Lorenzo, ganaderías para la gran final de la Copa Chenel en Las Ventas

La organización de la Copa Chenel ha confirmado las ganaderías que protagonizarán la gran final de la edición de 2026. Los toros que se lidiarán el próximo 30 de julio a las 21:00 horas en la Plaza de Toros de Las Ventas lucirán los hierros de El Capea y Carmen Lorenzo, en una cita que pondrá el broche final al certamen impulsado por la Fundación Toro de Lidia y la Comunidad de Madrid.

Con el apartado ganadero ya definido, la atención se centra ahora en esperar el cartel definitivo, que dependerá de la evolución de las próximas fases del torneo. La venta de entradas para el público general se abrirá el próximo 20 de junio.

Las semifinales

La Copa Chenel continúa avanzando tras la celebración de la primera corrida de su segunda fase, de la que han salido los dos primeros clasificados para las semifinales. Manuel Diosleguarde y Alejandro Marcos lograron el pase a la siguiente ronda después de sus actuaciones, convirtiéndose en los primeros nombres confirmados para la recta decisiva del certamen.

Todavía quedan por disputarse dos festejos correspondientes a esta segunda fase. El primero tendrá lugar el 20 de junio en Moralzarzal, mientras que el segundo se celebrará el 27 de junio en San Martín de Valdeiglesias. De estas dos corridas saldrán los cuatro semifinalistas restantes, que completarán el grupo de seis aspirantes que seguirán en la competición.

Una vez definidos los seis clasificados, la Copa Chenel afrontará su tramo más decisivo con tres jornadas programadas durante el mes de julio. Las dos primeras semifinales se celebrarán los días 11 y 12 de julio, en las localidades madrileñas de Chinchón y Valdetorres de Jarama, respectivamente. En ambas fechas actuarán tres toreros por tarde. Posteriormente, el 18 de julio, se disputará una gran semifinal en Alalpardo, donde harán el paseíllo los seis semifinalistas del certamen. Los tres toreros con mejor puntuación acumulada obtendrán el billete para la final de Las Ventas, prevista para el 30 de julio.

Entradas

La organización también ha detallado el calendario de venta de localidades para la final. Los abonados de Las Ventas tendrán reservada su localidad habitual durante los días 18 y 19 de junio, periodo en el que podrán adquirir sus entradas manteniendo el asiento correspondiente a su abono.

La final de la Copa Chenel mantendrá además las medidas destinadas a facilitar la asistencia de público joven. Los aficionados de entre 18 y 25 años podrán beneficiarse de una tarifa reducida. Asimismo, los menores de 18 años tendrán acceso gratuito al festejo. Para ello será necesario retirar previamente una invitación en taquilla y presentar el Documento Nacional de Identidad.