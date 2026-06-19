La empresa Lances de Futuro ha presentado este jueves en la Casa de Cantabria en Madrid los carteles de la Feria de Santiago 2026 de Santander, un ciclo compuesto por seis corridas de toros, una corrida de rejones y una novillada con picadores que se desarrollará entre el 18 y el 25 de julio en la plaza de toros de Cuatro Caminos. El programa se completará el 26 de julio con un concurso de recortadores fuera de abono.

La presentación contó con la asistencia de la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el empresario de Lances de Futuro, José María Garzón; y la presidenta de la Casa de Cantabria en Madrid, Carmen Ruiz, además de representantes del sector taurino. Garzón ha destacado durante el acto la importancia de presentar la feria en la capital de España debido a la presencia de aficionados madrileños que cada año se desplazan a Santander para asistir al ciclo.

Ocho festejos en el abono

La Feria de Santiago comenzará el 18 de julio con una novillada con picadores en la que se lidiarán reses de Montealto para Álvaro Serrano, Julio Norte e Ignacio Garibay. El 19 de julio se celebrará la corrida de rejones con toros de Benítez Cubero-Pallarés para Andy Cartagena, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza.

La primera corrida de toros del ciclo llegará el 20 de julio, con una corrida de La Quinta para Diego Silveti, Román y Samuel Navalón. Al día siguiente, el 21 de julio, se lidiarán toros de El Parralejo para Alejandro Talavante, Borja Jiménez y David de Miranda.

Morante, protagonista

Uno de los carteles más llamativos de la feria tendrá lugar el 22 de julio, cuando Morante de la Puebla, Juan Ortega y Víctor Hernández se enfrenten a toros de Puerto de San Lorenzo-La Ventana del Puerto. Morante de la Puebla volverá a hacer el paseíllo en Santander durante la tradicional Corrida de Beneficencia, prevista para el 25 de julio, lo que le convierte en uno de los nombres propios del ciclo. Entre ambas comparecencias del diestro sevillano se celebrarán otros dos festejos de relevancia. El 23 de julio se lidiará una corrida de Victorino Martín para El Cid, Manuel Escribano y Tomás Rufo.

El 24 de julio tendrá lugar la alternativa de Tomás Bastos, que compartirá cartel con Roca Rey y Pablo Aguado ante toros de Juan Manuel Criado.

La tradicional Corrida de Beneficencia pondrá fin al abono taurino el 25 de julio con una corrida de Juan Pedro Domecq para Morante de la Puebla, Marco Pérez y Aarón Palacio. Posteriormente, el 26 de julio, la plaza de Cuatro Caminos albergará un concurso de recortadores que se celebrará fuera del abono.

Los abonados podrán renovar sus localidades entre los días 2 y 6 de julio, mientras que la venta de nuevos abonos estará disponible los días 7 y 8 de julio. La empresa reservará el 9 de julio para la adquisición del abono joven, una iniciativa destinada a facilitar el acceso de nuevos aficionados a los tendidos de la plaza santanderina. Por su parte, la venta de entradas sueltas comenzará el 13 de julio, tanto en las taquillas de la plaza como a través de los canales oficiales de venta online.