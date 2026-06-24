La empresa Tauroemoción asume la gestión de La Malagueta durante los próximos cinco años

La Diputación de Málaga ha adjudicado a la empresa Tauroemoción la gestión de los espectáculos taurinos de la plaza de toros de La Malagueta para los próximos cinco años. La compañía, que dirige varias plazas de segunda categoría en España, asumirá por primera vez la gestión de una plaza de primera.

El anuncio lo ha realizado este martes el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, que, además, ha avanzado que los carteles de la próxima feria taurina se presentarán el 7 de julio. Salado ha explicado que la institución trabaja para que la feria malagueña pueda situarse entre las principales del calendario taurino nacional.

La adjudicación supone un nuevo paso para Tauroemoción, una de las empresas con gran presencia en la gestión de plazas de toros en España. Actualmente dirige cosos como los de Valladolid, Burgos, Jaén, Huesca, Soria o Zamora, entre otros. Sin embargo, La Malagueta será la primera plaza de primera categoría bajo su gestión. El consejero delegado de la empresa, Alberto García, ha asegurado que uno de los objetivos principales será consolidar a Málaga como un referente dentro del sector taurino.

Entre las prioridades que han anunciado desde la nueva empresa gestora figura el aumento del número de abonados de la plaza. La compañía, a su vez, pretende reforzar la promoción de los festejos y desarrollar nuevas herramientas de comunicación dirigidas a los aficionados.

En ese sentido, Tauroemoción pondrá en marcha una página web específica para la actividad taurina de La Malagueta. Estas medidas forman parte de la estrategia diseñada para reforzar la presencia de la plaza dentro del calendario taurino y acercar la programación a nuevos públicos.

Uno de los aspectos destacados del proyecto presentado por la empresa es el impulso a la Corrida Picassiana, uno de los festejos más llamativos de la feria de Málaga. Entre las medidas previstas figura la adquisición de trajes para los subalternos inspirados en el diseño que Pablo Picasso creó para el torero Luis Miguel Dominguín, así como un refuerzo de la escenografía asociada a este festejo.