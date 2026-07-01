Así es la operación nocturna que cambia por completo el suelo de Pamplona para los Sanfermines

El Ayuntamiento de Pamplona inicia este jueves a las 23:00 horas la aplicación del compuesto antideslizante en el recorrido del encierro de los Sanfermines. La empresa Pavitec será la encargada de ejecutar estos trabajos nocturnos, una labor que cumple su vigésima edición desde que se instaurase de forma regular en el año 2006 con el objetivo de reducir los resbalones de las reses y de los mozos.

El despliegue técnico en el Casco Antiguo

La intervención se concentra en la franja nocturna para evitar las afecciones comerciales y de movilidad en el centro de la ciudad. Un equipo compuesto por una decena de operarios se encargará de esparcir de manera manual, utilizando regaderas y escobones, un total de 1.500 litros del producto químico.

El tratamiento cubrirá una superficie total de 1.875 metros cuadrados. El despliegue de los operarios comenzará en el tramo final de la cuesta de Santo Domingo, continuará por la Plaza Consistorial y se extenderá hasta superar la curva de Mercaderes, alcanzando el inicio de la calle Estafeta. Como novedad preventiva, los operarios también intervendrán en el tramo de salida de los corrales de Santo Domingo para asegurar la estabilidad de la manada en los primeros metros de carrera.

El efecto ventosa en el pavimento

La técnica elegida actúa de manera directa sobre la composición física del suelo de la capital navarra. El compuesto químico libera los microporos de la parte silícea del suelo, los cuales quedan obturados durante el resto del año debido a la acumulación de suciedad y al pulido continuo que provocan las máquinas de limpieza municipales.

La apertura de estos poros genera un efecto ventosa que incrementa de forma notable el agarre de las pezuñas de los astados. Los informes técnicos municipales avalan que la eficacia de este sistema se multiplica cuando las condiciones meteorológicas son adversas y el suelo se encuentra mojado por la lluvia o el rocío matinal.

Dos décadas de trayectoria sanitaria

La estrategia municipal para asegurar el pavimento urbano comenzó con una primera prueba piloto en el año 2005. Tras comprobar la reducción de traumatismos en los partes médicos, el consistorio consolidó la aplicación fija cada mes de julio.

Desde su implantación definitiva en 2006, las tareas de mantenimiento técnico del recorrido solo se han visto interrumpidas en dos ocasiones. Ocurrió durante los veranos de 2020 y 2021, fechas en las que las fiestas de San Fermín quedaron suspendidas de manera oficial debido a la crisis sanitaria de la pandemia.