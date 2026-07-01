España es más taurina que nunca: en 2025 se celebraron más de 21.000 festejos en 2.142 municipios

La tauromaquia mantuvo una amplia presencia en España durante 2025. Según el balance anual presentado por la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (Anoet), el pasado año se celebraron 21.570 festejos taurinos en 2.142 municipios, lo que supone que el 26,3% de los Ayuntamientos españoles, uno de cada cuatro, acogió al menos un espectáculo relacionado con la Fiesta. En esta edición del informe, además, los datos de las pedanías se han integrado en los municipios de referencia para ofrecer una fotografía más precisa de la actividad.

El estudio refleja una implantación desigual por Comunidades Autónomas, con una elevada concentración de festejos en determinadas zonas del país y diferencias entre los festejos populares y los espectáculos de lidia ordinaria.

En cifras absolutas, Castilla y León encabeza la clasificación con 425 municipios que celebraron festejos taurinos durante 2025, seguida por Castilla-La Mancha, con 398. Tras ellas figuran Aragón (272), la Comunidad Valenciana (267), Andalucía (235) e Extremadura (192).

Estas seis comunidades reúnen el 83,6% de todos los municipios españoles que programaron algún festejo taurino a lo largo del año.

Sin embargo, el panorama cambia cuando se analiza el peso de la tauromaquia sobre el total de municipios de cada territorio. En este apartado, la Comunidad de Madrid ocupa el primer puesto, ya que el 67,6% de sus municipios celebró algún festejo taurino durante 2025.

Por detrás se sitúan Murcia (53,3%), Extremadura (49,5%) y la Comunidad Valenciana (49,3%).

Los festejos populares

El informe distingue entre los festejos populares, como encierros, capeas o toros en la calle, y los espectáculos de lidia ordinaria, entre los que se incluyen las corridas de toros, los festejos de rejones y las novilladas con picadores.

En el caso de los festejos populares, cinco Comunidades Autónomas concentran el 85% del total nacional. La Comunidad Valenciana lidera con amplia diferencia esta clasificación al registrar 9.499 festejos populares durante 2025. A continuación aparecen Aragón (2.960), Castilla y León (1.922), Navarra (1.510) y Castilla-La Mancha (1.276).

Cuando el análisis se ajusta al número de habitantes, Navarra y Aragón presentan la mayor intensidad de actividad, con más de 225 festejos populares por cada 100.000 habitantes, según los datos recopilados por Anoet. Además, la Comunidad Valenciana registra la media más elevada de festejos populares por localidad participante, con 11,84 festejos por municipio.

Los espectáculos de lidia ordinaria presentan una distribución territorial más homogénea. En este apartado destacan Castilla y León (312 municipios), Castilla-La Mancha (296), Comunidad de Madrid (268) y Andalucía (248), que concentran el 68% de este tipo de festejos. El informe señala igualmente que, en términos relativos a la población, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura presentan las mayores tasas de espectáculos de lidia por habitante. Según Anoet, estos datos reflejan la convivencia entre la actividad de las principales plazas de toros y la tradición de los festejos populares repartidos por buena parte del territorio español.