Morante de la Puebla pide recuperar la corrida del 12 de octubre en la Maestranza de Sevilla

Morante de la Puebla quiere regresar este otoño a la Real Maestranza de Sevilla. Tras una temporada gloriosa, en la que ha sufrido una de las cogidas más graves, busca recuperar la corrida del 12 de octubre en la ciudad hispalense.

Y es que la empresa que administra la plaza, Lances de Futuro, y que dirige José María Garzón, ha recibido una petición formal por parte de Morante de la Puebla para recuperar la corrida del 12 de octubre, según ha adelantado La Razón. Un festejo que lleva años ausente en el calendario taurino de Sevilla. La propuesta del cigarrero pasa por restituirla con un cartel de alto voltaje y una ganadería adecuada a su tauromaquia.

De concretarse la operación, el diestro protagonizaría seis carteles en la Maestranza este año, después de sus comparecencias en el Domingo de Resurrección, las dos tardes de la Feria de Abril, la corrida del Corpus —con la que abrió la Puerta del Príncipe— y el compromiso que ya ha confirmado de la Feria de San Miguel.

La posible celebración de este festejo supondría una modificación del calendario taurino sevillano de octubre. La reorganización, sin embargo, no afectará a los compromisos adquiridos con las entidades benéficas vinculadas al tradicional festival solidario. En este sentido, el festival organizado a beneficio de la Hermandad de la Estrella y Autismo Sevilla, que coordina Andrés Roca Rey, pasaría a celebrarse el fin de semana posterior para evitar la coincidencia de ambos eventos.

Málaga quiere a Morante

Mientras continúan las conversaciones para Sevilla, Morante de la Puebla se perfila también como uno de los grandes protagonistas de la próxima Feria de Málaga. Tauroemoción trabaja con la previsión de anunciar al torero en dos tardes, los días 20 y 22 de agosto, dentro de la primera feria que organiza la nueva empresa adjudicataria de La Malagueta.

Los carteles del ciclo malagueño se presentarán oficialmente el próximo 7 de julio. La empresa considera que la presencia del diestro sevillano constituye uno de los principales atractivos de la feria, en una temporada en la que ha colgado el cartel de No hay billetes en cinco tardes en Andalucía.

Calendario morantista

A la espera de posibles incorporaciones, Morante afronta una de las temporadas con mayor actividad de los últimos años. Su calendario ya confirmado incluye compromisos en Pamplona, Santander, El Puerto de Santa María, Huelva, Marbella, Gijón, Almería, San Sebastián de los Reyes, Palencia, Ronda, Valladolid, Albacete, Murcia, Sevilla y Valencia, además de otras citas de relevancia del calendario taurino.

Entre los festejos ya anunciados destacan sus actuaciones en la Feria de Santiago de Santander, con dos comparecencias los días 22 y 25 de julio; el doble compromiso en El Puerto de Santa María los días 1, 2, 8 y 9 de agosto; la corrida de Ronda el 5 de septiembre y su regreso a la Real Maestranza para la Feria de San Miguel, el 27 de septiembre.

También figuran en su agenda la corrida de Pamplona del 10 de julio, la de Murcia el 14 de septiembre y la prevista para Valencia el 9 de octubre, donde compartirá cartel con Roca Rey y Tomás Rufo frente a toros de Álvaro Núñez Benjumea.