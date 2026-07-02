El tribunal tumba de nuevo el pliego de la plaza de Zaragoza y pone en peligro la Feria del Pilar

La organización de la Feria del Pilar 2026 afronta un escenario de incertidumbre después de que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) haya anulado, por segunda vez, el procedimiento de licitación para la gestión de la Plaza de Toros de la Misericordia, propiedad de la Diputación Provincial de Zaragoza. La institución provincial recurrirá la resolución ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) con el objetivo de reactivar el proceso de adjudicación.

La decisión del Tacpa responde a los recursos presentados por las empresas Tauroemoción y Nautalia, que cuestionaban la legalidad del pliego de condiciones, según ha adelantado La Razón. El conflicto se remonta al pasado mes de marzo, cuando el Tacpa ya anuló un primer pliego al considerar que la Diputación había tramitado el procedimiento como un arrendamiento patrimonial, cuando, según el Tribunal, debía calificarse como una concesión de servicios vinculada a la explotación taurina del coso. En su nueva resolución, el órgano administrativo entiende que la Diputación no ha corregido las deficiencias señaladas en aquel primer pronunciamiento.

Entre los aspectos cuestionados, el Tribunal considera que el procedimiento continúa sin exigir adecuadamente la solvencia técnica y profesional de las empresas licitadoras y mantiene un sistema de adjudicación basado fundamentalmente en criterios económicos.

Tras conocer la resolución, la Diputación Provincial de Zaragoza ha anunciado que presentará un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Además, solicitará la suspensión cautelar de la resolución del Tacpa para intentar reactivar cuanto antes el proceso de contratación. La institución confía en que esta vía permita desbloquear la situación y avanzar en la adjudicación de la gestión de la plaza.

La resolución ha provocado críticas desde el Partido Popular. El presidente provincial del PP de Zaragoza, Ramón Celma, ha calificado de "pésima" la gestión realizada por la Diputación y ha acusado al Gobierno provincial de haber ignorado las advertencias técnicas formuladas durante la tramitación del expediente. Según Celma, la situación pone en riesgo tanto las corridas de toros como otros espectáculos tradicionales de la Feria del Pilar, entre ellos las vaquillas y los recortadores.

Incertidumbre

También se ha pronunciado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que ha considerado "lamentable" que la ciudad pueda quedarse sin programación taurina durante las fiestas. La regidora ha planteado que si la Diputación no consigue resolver la situación estudie la posibilidad de ceder la gestión de la Plaza de la Misericordia al Ayuntamiento de Zaragoza.

La resolución del Tacpa reduce el margen para completar la adjudicación dentro de los plazos habituales de organización. La decisión que adopte el Tribunal Superior de Justicia de Aragón sobre el recurso presentado por la Diputación será determinante para conocer si el procedimiento puede continuar o si será necesario iniciar una nueva licitación

La paralización del concurso afecta no solo a las corridas de toros, sino también al conjunto de los espectáculos tradicionales que forman parte de la programación taurina de las Fiestas del Pilar.