David Galván y Diosleguarde debutan en Pamplona ante los imponentes cinqueños de Cebada Gago

La Feria del Toro de San Fermín vive este miércoles una de sus citas más esperadas con el regreso de la ganadería gaditana de Cebada Gago a la Plaza de Toros de Pamplona. Después de protagonizar un encierro que se completó en 2 minutos y 26 segundos y que se saldó con tres heridos, uno de ellos por asta de toro, los seis astados serán lidiados por David Galván, Román y Manuel Diosleguarde, dos de ellos debutantes como matadores en el ciclo pamplonés.

La corrida de Cebada Gago llega rodeada de expectación por el historial de la ganadería en San Fermín y por el comportamiento que tradicionalmente ha ofrecido tanto en los encierros como en el ruedo. En esta ocasión, la carrera por las calles del Casco Antiguo resultó menos accidentada de lo habitual para este hierro, aunque dejó tres personas heridas. El corredor alcanzado por el asta del toro ya ha recibido el alta médica.

Debut en Pamplona

El envío está compuesto íntegramente por toros cinqueños, con pesos comprendidos entre los 555 y los 610 kilos. La corrida de las 18:30 presenta una notable variedad de capas y mantiene el tipo de toro característico de la divisa gaditana. Cebada Gago, pues, aspira además a revalidar el Premio Carriquiri, reconocimiento al toro más bravo de la Feria del Toro, que la ganadería obtuvo el pasado año. El galardón correspondiente a la edición anterior fue entregado esta misma mañana en los corrales de la plaza.

La corrida supondrá la presentación como matador en San Fermín de David Galván. El diestro de San Fernando afronta su primera comparecencia en la Feria del Toro después de una temporada en la que ha consolidado su presencia en las principales plazas. Junto a él actuará Román, uno de los toreros habituales frente a ganaderías exigentes. El valenciano llega a Pamplona tras abrir recientemente la Puerta Grande de Las Ventas.

Completa el cartel Manuel Diosleguarde, que también debuta como matador de toros en los Sanfermines. El salmantino afronta así una de las citas más relevantes de la temporada en sus primeros años de alternativa.