El tercer encierro de San Fermín deja una carrera rápida con un herido por asta
Los toros de Victoriano del Río completaron el recorrido en 2 minutos y 27 segundos, en un encierro marcado por las caídas de los corredores.
El vallado, listo para el encierro
Parte del vallado instalado en el recorrido del tercer encierro de los Sanfermines 2026, antes del paso de los toros de Victoriano del Río en Pamplona.
Preparativos antes de la carrera
Carpinteros ultiman el montaje del vallado del recorrido antes del tercer encierro de los Sanfermines, protagonizado por toros de Victoriano del Río.
El tercer encierro, en imágenes
Corredores y toros recorren las calles de Pamplona durante el tercer encierro de los Sanfermines 2026, con reses de la ganadería Victoriano del Río.
Calentamiento antes del encierro
Un corredor calienta antes del inicio del tercer encierro de los Sanfermines 2026, en el que participaron toros de Victoriano del Río.
Los toros toman Pamplona
Imagen del tercer encierro de los Sanfermines 2026, protagonizado por los toros de la ganadería madrileña Victoriano del Río.
Victoriano del Río recorre Pamplona
Los toros de Victoriano del Río avanzan por el recorrido durante el tercer encierro de los Sanfermines 2026 en Pamplona.
Atención sanitaria tras el encierro
Voluntarios de Cruz Roja atienden a un corredor herido tras el tercer encierro de los Sanfermines 2026, protagonizado por los toros de Victoriano del Río.