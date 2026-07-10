Las mejores fotos del cuarto encierro de San Fermín
El encierro ha dejado a nueve corredores heridos con contusiones; sin embargo, ninguno de ellos por asta de toro. Los animales de Álvaro Núñez han protagonizado una carrera rápida y emocionante que ha durado 2 minutos y 32 segundos.
Un arranque puntual
Los astados persiguen a los mozos en la cuesta de Santo Domingo, que empezó a las ocho de la mañana.
Los toros de Álvaro Núñez vuelven a San Fermín
En su regreso a Pamplona, tras su debut en 2025, donde completaron el recorrido con una rápida carrera, el hierro tarifeño ha demostrado su velocidad.
Los heridos han sufrido contusiones
Según el primer parte del Hospital Universitario de Navarra, ha dejado los nueve corredores heridos solo han sufrido contusiones.
La joven divisa de Álvaro Núñez demuestra su nobleza
Tras su nacimiento en 2020, la iniciativa de Álvaro Núñez Benjumea, hijo de Álvaro Núñez del Cuvillo, ofrece un hierro que recoge experiencia y, al mismo tiempo, renovación.
Curva de La Estafeta
Un toro negro ha cogido la delantera nada más salir de los corrales de Santo Domingo.
En el ecuador de las fiestas
Con este cuarto encierro, los encierros de San Fermín de 2026 alcanzan su ecuador.
Varios corredores se protegen
Por primera vez en estos Sanfermines los toros han chocado contra el vallado de la curva de acceso a la calle Estafeta.
Velocidad y peligro
Los astados persiguen a los mozos durante el cuarto encierro de los Sanfermines en una carrera que ha sido tan veloz como peligrosa.
A los chiqueros sin dificultades
En Telefónica un toro colorado ha caído y al levantarse ha llegado a girarse pero sin llegar a ir a por los corredores caídos en el suelo. A pesar de ello, el resto de la manada ha llegado sin dificultad a los chiqueros.
El final del encierro y un cartel de alto voltaje para la corrida
Una vez los astados han llegado a los chiqueros, la plaza Monumental de Pamplona aguarda una corrida con un cartel de altura: Morante de la Puebla, Borja Jiménez, y Pablo Aguado.