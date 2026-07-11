Catorce heridos y una grave cornada en la cara en el quinto encierro de San Fermín

El quinto encierro de las fiestas de San Fermín 2026 ha dejado una mañana de sustos en Pamplona, con un total de catorce corredores heridos, uno de ellos con una grave cornada en la cara. La carrera, protagonizada por los toros de José Escolar Gil, volvió a poner a prueba a los mozos en un recorrido rápido y con momentos de gran peligro.

Del total de heridos, 10 han sido trasladados al Hospital Universitario de Navarra (HUN), otros cuatro al centro ambulatorio Doctor San Martín y cuatro más han sido atendidos directamente en la Plaza de Toros. El parte médico refleja una gran variedad de lesiones, desde traumatismos hasta heridas por asta.

Según la información facilitada desde el HUN, los casos más relevantes incluyen una herida penetrante por asta de toro en la cara, además de varias contusiones craneales, torácicas y un traumatismo en el hombro. En paralelo, el ambulatorio Doctor San Martín ha atendido cuatro casos, entre ellos contusiones en piernas y brazo, así como una herida facial no penetrante.En la Plaza de Toros, los servicios sanitarios han asistido a cuatro corredores más, dos de ellos con contusiones maxilofaciales, además de lesiones en muñeca y pie.

El balance según el tramo del recorrido

Por su parte, Cruz Roja ha detallado en su primer balance provisional cómo se distribuyeron las incidencias a lo largo del recorrido. En el tramo de Santo Domingo se registró una contusión craneal, mientras que en el Ayuntamiento se produjo una contusión torácica sin disnea. La cornada tuvo lugar en Mercaderes, donde un corredor sufrió una herida penetrante en la cara.

El tramo de Estafeta dejó varias contusiones, y en Espoz y Mina se gestionaron dos traslados por lesiones en la pierna izquierda. En Telefónica se concentraron tres intervenciones: una combinación de contusión torácica y craneal, una herida facial que requirió sutura y otra contusión craneal. La jornada concluyó en la Plaza de Toros con cuatro atenciones adicionales.