Así se ha vivido el quinto encierro de San Fermín

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Solo tres carreras más

Tras la celebración del quinto encierro, restan tres carreras más antes del final de los Sanfermines. Los próximos encierros se celebrarán el domingo 12, el lunes 13 y el martes 14 de julio, jornada en la que las fiestas concluirán con el tradicional acto del 'Pobre de Mí', que despide oficialmente la edición de 2026.