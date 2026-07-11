Así se ha vivido el quinto encierro de San Fermín
El quinto encierro de San Fermín 2026, con toros de José Escolar Gil, se ha saldado con 14 corredores heridos, uno de ellos por una cornada en la cara. Seis han sido trasladados al Hospital Universitario de Navarra, cuatro al centro Doctor San Martín y otros cuatro han sido atendidos en la Plaza de Toros.
Toros de la ganadería de José Escolar Gil
El quinto encierro de los Sanfermines 2026, protagonizado por los toros de la ganadería de José Escolar Gil, ha dejado un balance de 14 corredores heridos, uno de ellos con una cornada en la cara.
Seis atendidos en el hospital
Del total de atendidos, seis han sido trasladados al Hospital Universitario de Navarra, cuatro al centro ambulatorio Doctor San Martín y otros cuatro han recibido asistencia médica en la Plaza de Toros.
El herido de mayor gravedad
El herido de mayor gravedad presenta una herida penetrante por asta de toro en la cara y ha sido evacuado al Hospital Universitario de Navarra para recibir atención especializada.
Contusiones y traumatismos
Además, al hospital han sido trasladados corredores con una contusión craneal, una contusión torácica y craneal, una contusión torácica, otra contusión craneal y un traumatismo en el hombro.
El quinto encierro
Con este, ya son cinco los encierros celebrados en las fiestas de San Fermín 2026. Cada jornada reúne a miles de corredores y espectadores, convirtiendo los encierros en el acto más multitudinario y seguido de las fiestas pamplonesas.
Solo tres carreras más
Tras la celebración del quinto encierro, restan tres carreras más antes del final de los Sanfermines. Los próximos encierros se celebrarán el domingo 12, el lunes 13 y el martes 14 de julio, jornada en la que las fiestas concluirán con el tradicional acto del 'Pobre de Mí', que despide oficialmente la edición de 2026.
Más actividades
Además de los encierros matinales, el programa festivo incluye corridas de toros, conciertos, actividades infantiles, comparsas de gigantes y cabezudos, espectáculos pirotécnicos y actos tradicionales que llenan las calles de Pamplona durante toda la jornada.
Los mozos corren al paso de los toros
Las fiestas de San Fermín, que comenzaron el pasado 6 de julio con el lanzamiento del Chupinazo, continúan desarrollándose con una elevada participación tanto de vecinos como de visitantes llegados de todas partes de España y de numerosos países.
El tramo de Mercaderes
Según el primer balance de Cruz Roja, la única cornada del encierro se produjo en el tramo de Mercaderes, donde un corredor sufrió la herida por asta de toro en el rostro.
El tramo final del encierro
Un grupo de mozos caen ante los toros de la ganadería de José Escolar Gil en el tramo final que desemboca en el callejón de la Plaza de Toros durante el quinto encierro de los Sanfermines 2026 con este sábado en Pamplona.