Un tenso sexto encierro de San Fermín deja un herido leve por asta

Los toros de la ganadería gaditana de La Palmosilla han protagonizado un tenso y emocionante sexto encierro en Sanfermines que ha dejado varios heridos, ninguno por asta de toro, debido precisamente a que ha resultado multitudinario al coincidir con el domingo.

En un encierro en el que se han vivido escenas de peligro, pero también oportunidades para realizar bonitas carreras, los astados han completado el recorrido en dos minutos y medio en las calles de Pamplona. Un corredor ha sufrido una herida superficial por asta de la que ha sido atendido en la misma plaza de toros, sin precisar su traslado a ningún centro asistencial. Además, el Gobierno de Navarra ha comunicado que tras la carrera en la que se han registrado nueve incidencias por diversas contusiones, cinco corredores han precisado el traslado al Hospital Universitario de Navarra y tres al ambulatorio Doctor San Martín.

El encierro se ha caracterizado por la cantidad de golpes y trompicones que los toros gaditanos han provocado por las calles de Pamplona, con un momento de especial tensión en la bajada al callejón, cuando uno de los animales ha embestido a un grupo de corredores.

La manada ha salido compacta del corral de Santo Domingo, algo que ha durado poco tiempo, ya que dos toros colorados, encabezados por uno de los mansos, han abierto hueco con el resto de sus hermanos. La subida de la cuesta ha sido con la torada estirada, lo que ha permitido que los mozos, que normalmente no encuentran más que la cabeza de carrera, pudieran asomarse delante de los toros.

En la Plaza Consistorial es donde se han producido las primeras carreras más largas, con corredores que han disfrutado en la cara de los colorados que abrían el grupo.

Los toros han entrado en Mercaderes por el lado derecho de la calle, limpiando la zona en la que este sábado se produjo una cornada en la cara, y uno de ellos se ha resbalado, aunque rápidamente ha recuperado el ritmo de la carrera. El grupo ha superado sin mayor dificultad la curva hacia Estafeta, donde los toros han comenzado la calle muy estirados.

El ritmo de los animales de La Palmosilla no ha sido explosivo, pero sí constante, lo que ha posibilitado que los mozos protagonizaran carreras más largas de lo habitual.

En la segunda parte de la calle Estafeta, cuando cinco de los toros se empezaban a agrupar, cuatro de ellos se han quedado más atrás tras tropezar con un grupo de mozos en la parte derecha de la calle.

Un toro negro ha hecho la mitad de la carrera por su cuenta, con sus hermanos varios metros por delante, pero acompañado por los mansos, que tampoco han podido seguir el ritmo de los que encabezaban la manada.

En el tramo de Telefónica y la bajada al callejón, los toros se han perdido en la multitud y cuando los primeros encaraban la Plaza de Toros, uno de ellos ha embestido a un grupo de corredores, quedándose durante unos instantes que han supuesto el mayor momento de peligro.

Por la tarde, serán lidiados por Fortes, Fernando Adrián y Samuel Navalón en la antepenúltima de feria.