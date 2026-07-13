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Toros

Las mejores fotografías del penúltimo encierro de Sanfermines

Los miuras han vuelto a recorrer las calles de Pamplona en el que es el penúltimo día de estos Sanfermines de 2026.

Libertad Digital
Los miura regresan a Pamplona
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Los miura regresan a Pamplona

Los Sanfermines de 2026 han encarado su penúltimo día con un encierro rápido y limpio.

Ocho heridos
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Ocho heridos

Durante el encierro, ha habido ocho contusionados de diversas gravedad, pero ninguno de ellos por asta de toro.

Dos minutos y medio
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Dos minutos y medio

Un poco menos rápida que la de ayer, los miuras han llegado al ruedo en dos minutos y medio. La manada salió desde Santo Domingo con uno de los cabestros a la cabeza. Ha sido una carrera más larga que de costumbre, debido al espacio libre.

Menos participantes
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Menos participantes

El séptimo día de Sanfermines ha albergado a menos mozos que los días anteriores. 

Un recorrido limpio
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Un recorrido limpio

Los astados han tomado la curva de la Estafeta de forma limpia y sin incidencias. La disposición de la manada ha permitido que los corredores acompañen a los animales.

Del fútbol a los toros
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Del fútbol a los toros

El exfutbolista y entrenador Bernd Schuster no se ha perdido este encierro de la ganadería sevillana Miura.

En el callejón de la Monumental de Pamplona
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En el callejón de la Monumental de Pamplona

Al llegar a la Plaza de Toros, los astados han tomado el callejón, donde ha habido algunas caídas.

Recta final de Sanfermines
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Recta final de Sanfermines

Los astados de Miura han demostrado su nobleza. Por su parte, los mozos han disfrutado de una de las carreras más limpias y bien medidas.

Vuelta al ruedo
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Vuelta al ruedo

Los cinco primeros astados han paseado con calma hasta dar una vuelta al ruedo a la que se ha unido el sexto miura más rezagado.

Manuel Escribano, Pepe Moral y Jesús Enrique Colombo
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Manuel Escribano, Pepe Moral y Jesús Enrique Colombo

Esta tarde los diestros Manuel Escribano, Pepe Moral y Jesús Enrique Colombo forman la terna para el penúltimo día de la feria del Toro de Pamplona.

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