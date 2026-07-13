Las mejores fotografías del penúltimo encierro de Sanfermines
Los miuras han vuelto a recorrer las calles de Pamplona en el que es el penúltimo día de estos Sanfermines de 2026.
Los miura regresan a Pamplona
Los Sanfermines de 2026 han encarado su penúltimo día con un encierro rápido y limpio.
Ocho heridos
Durante el encierro, ha habido ocho contusionados de diversas gravedad, pero ninguno de ellos por asta de toro.
Dos minutos y medio
Un poco menos rápida que la de ayer, los miuras han llegado al ruedo en dos minutos y medio. La manada salió desde Santo Domingo con uno de los cabestros a la cabeza. Ha sido una carrera más larga que de costumbre, debido al espacio libre.
Menos participantes
El séptimo día de Sanfermines ha albergado a menos mozos que los días anteriores.
Un recorrido limpio
Los astados han tomado la curva de la Estafeta de forma limpia y sin incidencias. La disposición de la manada ha permitido que los corredores acompañen a los animales.
Del fútbol a los toros
El exfutbolista y entrenador Bernd Schuster no se ha perdido este encierro de la ganadería sevillana Miura.
En el callejón de la Monumental de Pamplona
Al llegar a la Plaza de Toros, los astados han tomado el callejón, donde ha habido algunas caídas.
Recta final de Sanfermines
Los astados de Miura han demostrado su nobleza. Por su parte, los mozos han disfrutado de una de las carreras más limpias y bien medidas.
Vuelta al ruedo
Los cinco primeros astados han paseado con calma hasta dar una vuelta al ruedo a la que se ha unido el sexto miura más rezagado.
Manuel Escribano, Pepe Moral y Jesús Enrique Colombo
Esta tarde los diestros Manuel Escribano, Pepe Moral y Jesús Enrique Colombo forman la terna para el penúltimo día de la feria del Toro de Pamplona.