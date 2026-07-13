Miura cita a Escribano, Moral y Colombo en la penúltima tarde de la Feria del Toro

La Feria del Toro de Pamplona afronta este lunes una de sus citas más esperadas a las 18:30 con el regreso de la divisa Miura, una de las ganaderías con mayor tradición en los Sanfermines. Los toros criados en Sevilla protagonizarán la penúltima corrida del abono de 2026, en un cartel que forman Manuel Escribano, Pepe Moral y Jesús Enrique Colombo, tres matadores que mantienen una estrecha relación con el histórico hierro sevillano.

La presencia de Miura en Pamplona constituye una de las relaciones más duraderas de la tauromaquia. La ganadería alcanzará este año 58 comparecencias consecutivas en la Feria del Toro, una racha que únicamente se vio interrumpida por la suspensión de los Sanfermines en 2020 y 2021 como consecuencia de la pandemia.

[🤟🏼𝗟𝗔 𝗧𝗔𝗥𝗗𝗘 𝗗𝗘 𝗛𝗢𝗬] Noveno festejo de la #FeriaDelToro con 🐂 Toros de 𝗠𝗶𝘂𝗿𝗮 💚❤️para 💥 𝗠𝗮𝗻𝘂𝗲𝗹 𝗘𝘀𝗰𝗿𝗶𝗯𝗮𝗻𝗼

💥 𝗣𝗲𝗽𝗲 𝗠𝗼𝗿𝗮𝗹

💥 𝗝𝗲𝘀𝘂́𝘀 𝗘𝗻𝗿𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗼 ⌚️A las 18.30h#SanFermín pic.twitter.com/PJlGVpsTcb — feriadeltoro (@feriadeltoro) July 13, 2026

El vínculo entre la divisa sevillana y la plaza pamplonesa se consolidó hace décadas. En 2016, la ganadería celebró medio siglo ininterrumpido en el ciclo taurino con una corrida conmemorativa en la que Dávila Miura volvió a vestirse de luces para una actuación extraordinaria que se saldó con el corte de una oreja.

Aunque la ganadería no conquista desde hace más de 20 años el Premio Carriquiri al toro más bravo ni el galardón a la mejor corrida de la feria, continúa siendo uno de los hierros más representativos del ciclo sanferminero.

Una terna con posibilidades

Si hay un torero cuya trayectoria reciente está especialmente vinculada a Miura es Manuel Escribano. El sevillano dio un giro a su carrera durante la Feria de Abril de 2013, cuando sustituyó a El Juli tras una lesión y cortó dos orejas al toro Datilero, un triunfo que le abrió las puertas de las principales ferias. Posteriormente volvería a firmar otra actuación destacada con Cuajadito, consolidando una relación de éxito con la ganadería.

La corrida de este año supondrá su décima comparecencia en los carteles de San Fermín, incluyendo la corrida suspendida por lluvia en 2019. Hasta la fecha suma cinco orejas y una Puerta Grande en Pamplona, donde es precisamente Miura el hierro al que más veces se ha enfrentado en la capital navarra.

El regreso de Pepe Moral a Pamplona llega después de la actuación firmada el pasado verano, cuando sustituyó a Víctor Hernández en el cartel y logró cortar una oreja a un toro de Cebada Gago. Aquel resultado le permitió mantenerse en el escaparate de la Feria del Toro y regresar este año a uno de los compromisos más exigentes del calendario.

El tercer integrante del cartel será Jesús Enrique Colombo, que mantiene una relación especialmente destacada con los toros de Miura en Pamplona. El matador venezolano afronta la cita después de haber enlazado tres Puertas Grandes consecutivas frente a esta ganadería en los Sanfermines, un registro que no tiene precedentes entre los toreros en activo.

La corrida de Miura podrá seguirse en directo a través de la plataforma OneToro.