La plaza de toros Pamplona planta cara con banderas de España a provocaciones separatistas

La plaza de toros de Pamplona ha vuelto a convertirse este martes en escenario de tensión entre españoles y separastitas durante los Sanfermines. Una manifestación en la que han participado colectivos como Ernai y varias peñas de la capital navarra ha recorrido el Casco Viejo reclamando la independencia del País Vasco y reivindicando el "antifascismo" antes de concluir en el coso taurino, donde se ha producido un cruce de banderas entre asistentes.

La marcha ha partido de la calle Mercaderes, ha continuado por Estafeta y ha finalizado en la plaza de toros. Durante el recorrido, los manifestantes han portado una gran bandera de Navarra y una gran ikurriña con el lema "País Vasco decide", además de otras enseñas del mismo tipo. Entre las consignas coreadas figuraban expresiones como "Independencia", "Oficialidad" y "País Vasco antifascista".

Una vez en el interior de la plaza, los participantes desplegaron pancartas y numerosas ikurriñas en el tendido de sol, mientras que desde la zona de sombra varios asistentes respondieron exhibiendo banderas de España, lo que dio lugar a un llamativo cruce de enseñas en las gradas.

El episodio se produce apenas cinco días después del incidente registrado el pasado 10 de julio, cuando una persona desplegó una bandera de España en la plaza de toros y dos asistentes trataron de arrebatársela. Todo ello coincide además con la polémica por la decisión del Ayuntamiento de Pamplona de no instalar una pantalla gigante para seguir la semifinal del Mundial entre España y Francia.