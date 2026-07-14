Las mejores fotos del último encierro de Sanfermines
Ha sido tan rápido como peligroso, y ha enviado a siete personas al hospital, tres de ellas por asta de toro. Esta tarde el broche de oro lo pone una corrida con un cartel de máxima categoría, que protagonizan Juan Ortega, Andrés Roca Rey y Tomás Rufo.
Jandilla cierra el ciclo sanferminero
Los astados de la divisa extremeña han recorrido el último encierro de San Fermín de 2026 en 2:25 minutos.
Un encierro peligroso
Los toros han dejado tres heridos por asta, aunque han sido siete, en total, los trasladados al hospital.
Equilibrio en Mercaderes
A pesar de que un toro quedó rezagado, la manada se mantuvo junta. En Estafeta un astado cayó sobre unos mozos que se habían tropezado.
Buenas carreras
La menor afluencia de mozos y la nobleza de los astados, han dejado carreras de muchos metros.
Siete personas en el hospital
Los servicios médicos han tenido que atender a 10 personas. Siete de ellas han acabado en el hospital. De estas, tres padecen heridas por asta de toro.
Los cabestros toman la delantera
Los huecos que han dejado a la altura de Espoz y Mina, han propiciado grandes carreras.
Momentos de tensión
El peligro de los animales de Jandilla ha dejado momentos de tensión. Uno de los heridos ha sufrido una cornada en el muslo.
Llegada a la plaza Monumental
El último de los momentos más peligrosos de estos Sanfermines ha ocurrido al llegar a la plaza, donde un toro ha corneado a un corredor.
A por el premio Carriquiri
Jandilla consiguió en los Sanfermines 2025 el premio Carriquiri al toro más bravo.
Cartel estelar para la última tarde de Sanfermines
Juan Ortega, Andrés Roca Rey y Tomás Rufo lidiarán los toros de Jandilla esta tarde a las 18:30.