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Toros

Las mejores fotos del último encierro de Sanfermines

Ha sido tan rápido como peligroso, y ha enviado a siete personas al hospital, tres de ellas por asta de toro. Esta tarde el broche de oro lo pone una corrida con un cartel de máxima categoría, que protagonizan Juan Ortega, Andrés Roca Rey y Tomás Rufo.

Libertad Digital
Jandilla cierra el ciclo sanferminero
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Jandilla cierra el ciclo sanferminero

Los astados de la divisa extremeña han recorrido el último encierro de San Fermín de 2026 en 2:25 minutos. 

Un encierro peligroso
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Un encierro peligroso

Los toros han dejado tres heridos por asta, aunque han sido siete, en total, los trasladados al hospital.

Equilibrio en Mercaderes
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Equilibrio en Mercaderes

A pesar de que un toro quedó rezagado, la manada se mantuvo junta. En Estafeta un astado cayó sobre unos mozos que se habían tropezado.

Buenas carreras
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Buenas carreras

La menor afluencia de mozos y la nobleza de los astados, han dejado carreras de muchos metros.

Siete personas en el hospital
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Siete personas en el hospital

Los servicios médicos han tenido que atender a 10 personas. Siete de ellas han acabado en el hospital. De estas, tres padecen heridas por asta de toro.

Los cabestros toman la delantera
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Los cabestros toman la delantera

Los huecos que han dejado a la altura de Espoz y Mina, han propiciado grandes carreras.

Momentos de tensión
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Momentos de tensión

El peligro de los animales de Jandilla ha dejado momentos de tensión. Uno de los heridos ha sufrido una cornada en el muslo.

Llegada a la plaza Monumental
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Llegada a la plaza Monumental

El último de los momentos más peligrosos de estos Sanfermines ha ocurrido al llegar a la plaza, donde un toro ha corneado a un corredor.

A por el premio Carriquiri
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A por el premio Carriquiri

Jandilla consiguió en los Sanfermines 2025 el premio Carriquiri al toro más bravo.

Cartel estelar para la última tarde de Sanfermines
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Cartel estelar para la última tarde de Sanfermines

Juan Ortega, Andrés Roca Rey y Tomás Rufo lidiarán los toros de Jandilla esta tarde a las 18:30.

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