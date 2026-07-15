Jandilla gana el premio a la mejor corrida de la Feria del Toro de San Fermín 2026

San Fermín 2026 ha concluido y la Feria del Toro tiene oficialmente a sus grandes triunfadores tras siete días envueltos de tauromaquia. El Jurado Calificador de la Casa de Misericordia de Pamplona ha hecho público el palmarés del ciclo taurino, en el que Jandilla-Vegahermosa ha sido distinguida con el premio a la mejor corrida de la feria, mientras que el Trofeo Carriquiri al toro más bravo ha recaído, de forma excepcional, en dos ejemplares: Cantarillo, de La Palmosilla, y Castigado, de Jandilla.

El jurado ha concedido por mayoría el máximo reconocimiento ganadero de la Feria del Toro a la divisa de Jandilla-Vegahermosa, propiedad de Borja Domecq, por el encierro lidiado el pasado 14 de julio, jornada con la que se cerró el ciclo sanferminero. La resolución destaca una corrida de gran seriedad, cuajo y bravura, con animales que mantuvieron la transmisión y la fijeza durante la lidia. El comportamiento del conjunto permitió el triunfo de los tres matadores anunciados esa tarde: Juan Ortega, Andrés Roca Rey y Tomás Rufo.

Con este reconocimiento, Jandilla añade un nuevo éxito a su historial en Pamplona tras una feria marcada por el protagonismo del toro y el elevado nivel de varios encierros.

Un Carriquiri compartido

La principal novedad del fallo del jurado ha sido la decisión de conceder el Trofeo Carriquiri de forma compartida, una resolución poco habitual con la que la Casa de Misericordia ha querido reconocer a dos toros que, según el veredicto, representaron dos expresiones diferentes de la bravura.

El primero de los premiados ha sido Cantarillo, número 57 de la ganadería de La Palmosilla, lidiado en quinto lugar durante la corrida del 12 de julio. El animal destacó por su humillación, recorrido y clase, cualidades que permitieron a Fernando Adrián protagonizar una de las actuaciones más destacadas del ciclo. El segundo galardonado ha sido "Castigado", número 80 de Jandilla, lidiado el 14 de julio por Tomás Rufo. El jurado ha valorado especialmente su casta, fijeza y entrega, tanto en el caballo como durante la faena de muleta.