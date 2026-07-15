La ofensiva contra la tauromaquia vuelve al Congreso con el apoyo de 52 diputados

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) No es mi cultura ha regresado este martes al Congreso de los Diputados convertida en una Proposición de Ley tras recabar el respaldo de 52 diputados, 35 más de los necesarios para impulsar su tramitación parlamentaria. La iniciativa busca derogar la Ley 18/2013, que declaró la tauromaquia Patrimonio Cultural de España. Según informa EFE, sus promotores confían en que el texto pueda debatirse y aprobarse antes de las próximas elecciones generales, siempre que no se convoquen de forma anticipada.

La propuesta, respaldada el pasado año por más de 715.000 firmas, pretende eliminar el blindaje legal de la tauromaquia para devolver a las comunidades autónomas y a las entidades locales la capacidad de regular o prohibir los espectáculos taurinos.

La iniciativa vuelve tras su rechazo en 2025

La misma medida ya llegó al Congreso en octubre de 2025, pero la Cámara rechazó entonces su toma en consideración con los votos en contra de PP, Vox y UPN y la abstención del PSOE.

En esta ocasión, la Proposición de Ley ha sido registrada con el apoyo de 52 diputados de ERC, Junts, Sumar, Podemos, BNG y EH Bildu. No obstante, desde la plataforma promotora esperan también que varios parlamentarios socialistas se sumen, al considerar que "la mayoría de socialistas estarían de acuerdo en derogar la Ley de Patrimonio Cultural de la Tauromaquia, que no es más que devolver la competencia a las autonomías para que la regulen como consideren".

A las puertas del Congreso, la portavoz de la comisión promotora, Aida Gascón, defendió que "la tauromaquia no es nuestra cultura y no puede seguir blindada y protegida por ley impidiendo la libre competencia de las autonomías". Además, aseguró que la reforma "no se va a quedar en un cajón".

Presión al PSOE

La portavoz de la ILP reclamó al PSOE que abandone la abstención mantenida en la anterior votación. "Le queremos dejar claro al PSOE que no puede seguir siendo neutral y abstenerse en una votación que es crucial para los toros y para que avance la cultura en este país", afirmó.

Según informa EFE, Gascón también pidió que el Congreso vuelva a debatir la iniciativa y que el PSOE "sea valiente y permita un debate democrático que merecen todos los españoles y españolas".

Durante su intervención aseguró además que "el 92 % de la ciudadanía no tiene absolutamente ningún interés en las corridas de toros ni ningún tipo de festejo taurino, frente a un 5,4 % que sí. No es nuestra cultura". Mientras realizaba estas declaraciones, se escuchaban gritos e insultos de militantes de Vox en las puertas del Congreso.

Por su parte, el diputado de Sumar y coportavoz de la Asociación de Parlamentarios por la Defensa de los Animales (APDDA), Nahuel González, calificó lo ocurrido en octubre de 2025 como una "coartación de la libertad" y sostuvo que la iniciativa "merece ser debatida".

Los promotores de la ILP mantienen la confianza en que la Proposición de Ley pueda salir adelante antes de las próximas elecciones generales, siempre que estas no se convoquen antes de lo previsto.