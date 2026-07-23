Morrissey pide a Pedro Sánchez que prohíba los toros a pocos días de llegar a España

El conocido cantante británico Morrissey ha dirigido una petición formal al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para exigirle que prohíba de forma definitiva las corridas de toros en España. Esta solicitud se produce apenas unos días antes de que el artista visite nuestro país para ofrecer dos esperados conciertos que congregarán a miles de seguidores.

A través de un comunicado remitido a la agencia EFE, el que fuera líder de la célebre banda The Smiths y conocido militante de la causa animalista ha manifestado que la pervivencia de la tauromaquia es un elemento que, a su juicio, "sigue empañando" la reputación internacional de España frente a otros países de nuestro entorno.

Morrissey tiene previsto actuar el próximo 25 de julio en Barcelona y, posteriormente, el 29 del mismo mes en Madrid. Aprovechando este inminente paso por la geografía nacional, el músico ha redactado una carta en la que insta al jefe del Ejecutivo a tomar medidas drásticas. "Por favor, utilice su influencia para hacer algo por el mundo y su pueblo lo amará: acabar con esta barbarie", reza el texto enviado por el artista.

Esta ofensiva epistolar del cantante cuenta con el respaldo explícito de PETA, una organización no gubernamental volcada en el animalismo. El movimiento coincide en el tiempo con una reciente maniobra legislativa, ya que el pasado 15 de julio un total de 52 diputados volvieron a registrar en el Congreso de los Diputados la iniciativa ciudadana denominada No Es Mi Cultura, con la finalidad expresa de despojar a las corridas de toros de su estatus legal como patrimonio cultural protegido.

Cabe recordar que un intento similar se planteó hace escasas fechas en la Cámara Baja, pero terminó fracasando debido a la abstención del PSOE, partido al que pertenece el propio Sánchez. Ahora, las asociaciones antitaurinas buscan reactivar el debate parlamentario apoyándose en una proposición de ley que el año pasado logró recabar la firma de más de 715.000 ciudadanos, intentando presionar nuevamente a los grupos políticos.

La aversión de Morrissey hacia el mundo del toro y la cultura española en este ámbito no resulta una novedad. En su repertorio destaca la canción The Bullfighter Dies, una muestra evidente de su postura prohibicionista. Además, en el pasado, el cantante británico llegó a dirigirse al Papa para exigirle que la Iglesia Católica condenara públicamente la tauromaquia. En aquella ocasión, el artista no dudó en calificar el toreo como "una crueldad hacia los animales que no puede justificarse como cultura".