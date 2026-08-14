Antonio Puerta confirma su alternativa en Madrid nueve años después de su grave cornada

Antonio Puerta volverá este sábado 15 de agosto a las 21:00 a la plaza de toros de Las Ventas para confirmar su alternativa, en una corrida programada con motivo de la festividad de la Virgen de la Paloma. El torero de Cehegín hará el paseíllo junto a Javier Cortés y José Garrido, que ejercerán de padrino y testigo, respectivamente, ante los astados de Araúz de Robles.

Puerta conoce ya el ruedo madrileño, donde ha comparecido en cuatro ocasiones como novillero con picadores desde su presentación el 1 de mayo de 2012, con novillos de Nazario Ibáñez. Su última presencia en la capital se produjo el 26 de abril de 2015, en una tarde marcada por un grave percance. El murciano fue ovacionado después de estoquear el único novillo de Javier Molina que pudo lidiar. Mientras realizaba un quite por tafalleras al tercero de la tarde, sufrió una cornada de 45 centímetros en la pierna izquierda.

💥𝐃𝐎𝐌𝐈𝐍𝐆𝐎 𝐆𝐀𝐑𝐑𝐈𝐃𝐎 es uno de los protagonistas de la cita de este sábado, 15 de agosto, festividad de la Virgen de la Paloma en #LasVentas. Se lidiarán los de Araúz de Robles a partir de las 🌙21h. pic.twitter.com/ovzxdxDlTT — Plaza de Las Ventas (@LasVentas) August 11, 2026

Desde entonces, su trayectoria ha estado marcada por la falta de contratos y por temporadas con muy pocas oportunidades. Ahora, nueve años después de aquella última actuación como novillero en Madrid, regresa para afrontar una de las citas más importantes de su carrera. "Es una recompensa a muchos años de estar intentando y luchando por volver a torear", ha afirmado. Además, ha explicado que se trata de una tarde que afronta con "mucha ilusión" y "una incertidumbre muy grande". El torero murciano ha intensificado durante los últimos días su preparación ante la cita de Las Ventas.

Cortés será su padrino y Garrido, el testigo

La corrida de La Paloma supone además una oportunidad en una fecha tradicional del calendario taurino madrileño. El propio torero destaca la importancia de una jornada que considera "muy bonita" y que, según explica, todos los toreros aspiran a protagonizar. "Es una fecha emblemática, con mucha tradición", afirma.

A Puerta lo acompañarán dos toreros con los que mantiene una relación diferente. Javier Cortés será el encargado de ejercer de padrino de su confirmación, una circunstancia que adquiere un significado especial para el murciano por la amistad que mantienen desde hace años. José Garrido será el testigo de la ceremonia. Garrido ha sido uno de los nombres más relevantes en la pasada Feria de San Isidro. Frente a ellos estarán los toros de Araúz de Robles.