Los carteles de la Feria de Otoño: Morante de la Puebla regresa a Las Ventas un año después de cortarse la coleta

El Consejo de Administración del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid ha aprobado este viernes los carteles de la Feria de Otoño 2026 que ha presentado Plaza 1. El ciclo contará con cuatro corridas de toros y dos novilladas de abono, además de la final del certamen Camino hacia Las Ventas y la corrida del Día de la Hispanidad. Además, el cartel confirma el regreso de Morante de la Puebla al coso venteño.

La Feria de Otoño comenzará el jueves 1 de octubre con una novillada de El Retamar para El Mene, Nacho Torrejón y Mario Vilau. Un día después, Diego Urdiales, Fortes y Mario Navas, que confirmará su alternativa, lidiarán toros de Alcurrucén. El sábado 3 de octubre llegará otra confirmación de alternativa. Marco Pérez confirmará en Las Ventas junto a Emilio de Justo y Víctor Hernández, con toros de Victoriano del Río y Toros de Cortés.

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El domingo 4, Uceda Leal, Paco Ureña y Borja Jiménez se enfrentarán a un encierro de Victorino Martín. Tras la pausa, el viernes 9 de octubre se celebrará la gran final del certamen de novilladas sin picadores Camino hacia Las Ventas.

Un novillero en solitario y un mano a mano

El sábado 10 de octubre será una de las jornadas singulares del ciclo. Álvaro Serrano actuará en solitario ante seis novillos de Fuente Ymbro, Montealto, Conde de Mayalde, Torrehandilla, Domingo Hernández y Julio de la Puerta.

El domingo 11, la programación contempla un mano a mano entre Antonio Ferrera y Román. Ambos lidiarán toros de Adolfo Martín.

La feria concluirá el lunes 12 de octubre, Día de la Hispanidad, con una corrida de Garcigrande y Núñez del Cuvillo para Morante de la Puebla, Héctor Gutiérrez y Aarón Palacio, que también confirmará su alternativa. El cigarrero regresa a la misma plaza justo 365 días después de que se cortara la coleta en una tarde memorable.

Los nuevos abonos totales podrán adquirirse desde este domingo 16 de agosto a las 10:00 horas a través de la web oficial de Las Ventas. El plazo permanecerá abierto hasta el 14 de septiembre y estará limitado a las localidades disponibles. La renovación de los abonos tendrá lugar entre el 31 de agosto y el 14 de septiembre. Al día siguiente, 15 de septiembre, comenzará la venta de nuevos abonos básicos y totales sobre las localidades que no hayan sido renovadas. Las entradas individuales estarán disponibles desde el 17 de septiembre a las 00:00 horas por internet y desde las 10:00 horas en las taquillas de la plaza.