Doblete de Morante en la Feria del Pilar de Zaragoza

La histórica temporada taurina 2026 en España, en la que las plazas de toros están registrando llenos históricos, tendrá su cierre en la Feria del Pilar de Zaragoza después de mucha especulación en torno a la nueva empresa que dirige el Coso de la Misericordia de la capital aragonesa. Tras una polémica adjudicación por parte de la Diputación de Zaragoza, que ha mantenido en vilo la temporada taurina en la ciudad, por fin se conocen los carteles.

La Feria del Pilar 2026 homenajea al cirujano taurino Carlos Val-Carreres, una eminencia en el mundo de la cirugía, y estará protagonizada por Morante de la Puebla que hará doblete en el serial. En Zaragoza se celebrarán entre el 10 y el 18 de octubre cinco corridas de toros, una de rejones y una novillada con picadores.

Morante podría terminar su intensa campaña 2026 en Zaragoza con dos festejos consecutivos el 16 y el 17 de octubre, pocos días después de poner el colofón a la temporada taurina en Las Ventas en la Corrida de la Hispanidad con la que concluye también una Feria de Otoño que podría ser de récord de abonados. El cigarrero volverá a la Monumental madrileña un año después de su histórica despedida de los ruedos que felizmente duró solo hasta la siguiente primavera. En Zaragoza, Morante lidiará dos corridas de toros, una con toros de Matilla con Sebastián Castella y Aarón Palacio y otra con diversas ganaderías en la que dará la alternativa a El Mene con Diego Urdiales de testigo.

La ausencia más destacada es la de Roca Rey que volverá a cerrar su temporada taurina europea en Valencia el 9 de octubre ante toros de Álvaro Núñez con Morante y Tomás Rufo. Tampoco están anunciados Juan Ortega ni Pablo Aguado. Otras figuras y toreros emergentes sí que harán el paseíllo en Zaragoza.

Los carteles de la Feria del Pilar de Zaragoza 2026