Septiembre es el gran mes de los certámenes de novilladas con picadores; de ferias de capitales de provincia como las de Valladolid, Albacete, Salamanca, Murcia o Logroño; del cierre de la temporada taurina en Sevilla y de las alternativas. Pero también es el mes torista en Las Ventas. En los últimos años se han ido consolidando en Madrid las corridas en las que más se cuida al toro, al menos en los carteles.

Los festejos de septiembre en Las Ventas sirven como antesala de la Feria de Otoño que pondrá el broche de oro a la temporada taurina en la capital de España. Atendiendo a la expectación generada este año se prevé que en otoño se superarán todos los récords de abonados impulsados por la presencia de Morante de la Puebla en la Corrida de la Hispanidad un año después de su tarde histórica en la que se quitó la coleta.

En la Feria de Otoño ha habido un cambio respecto a los carteles presentados tras la fractura de clavícula de Mario Navas en Toro. Este torero iba a confirmar la alternativa en Madrid el 2 de octubre con Diego Urdiales y Fortes en el cartel. Su puesto lo ocupará el chiclanero Christian Parejo tras dejar una gran impresión en el último festejo celebrado en Las Ventas en agosto donde cortó una oreja de peso.

Desafíos ganaderos y una corrida concurso

Todos los domingos de septiembre hay festejos en Las Ventas a las 18:00. El primero fue este pasado domingo 6 con la novillada con picadores en la que destacó el mexicano Andrés García. Los próximos 13, 20 y 27 de septiembre es el turno de las corridas de toros. Dos desafíos ganaderos y una corrida concurso están previstos para las próximas semanas en Madrid en los que actuarán algunos toreros del gusto de la afición de Las Ventas.

Este domingo 13 se lidia un desafío ganadero entre los hierros de Valdellán y Juan Luis Fraile por parte de los matadores de toros Pérez Mota, Alberto Lamelas y José Carlos Venegas. El próximo, 20 de septiembre, el desafío será entre Veiga Teixeira y Partido de Resina donde el mexicano Fermín Rivera confirmará la alternativa con Damián Castaño y Gómez del Pilar en el cartel.

El mes torista concluirá el día 27 con una corrida concurso con toros de Saltillo, Palha, Castillejo de Huebra, Conde de la Corte, Pallarés y Valdellán que lidiarán Isaac Fonseca, Cristian Pérez y Alejandro Chicharro. Los de este septiembre son unos carteles que despiertan el interés del aficionado y que mantienen a Madrid como la plaza en la que se manifiesta la diversidad ganadera del sector del toro.

Todos los festejos hasta el final de temporada en Las Ventas

Septiembre torista

Domingo 13 septiembre, 18:00. Corrida de toros desafío ganadero con toros de Valdellán y Juan Luis Fraile para Pérez Mota, Alberto Lamelas y José Carlos Venegas

Domingo 20 septiembre, 18:00. Corrida de toros desafío ganadero con toros de Veiga Teixeira y Partido de Resina para Fermín Rivera (confirmación), Damián Castaño y Gómez del Pilar

Domingo 27 septiembre, 18:00. Corrida de toros concurso de ganaderías. Toros de Saltillo, Palha, Castillejo de Huebra, Conde de la Corte, Pallarés y Valdellán para Isaac Fonseca, Cristian Pérez y Alejandro Chicharro

Feria de Otoño 2026