Importante tarde de la terna en un interesante primer desafío ganadero en Las Ventas

Alberto Lamelas ha dado una vuelta al ruedo tras petición y ha saludado ovación en el primer desafío ganadero del mes de septiembre celebrado la tarde de este domingo en Las Ventas. Pérez Mota fue ovacionado en su lote y José Carlos Venegas perdió los trofeos por el mal uso de los aceros. Importante tarde de los tres toreros en una interesante corrida de Valdellán y Juan Luis Fraile en la que también se lidió un buen sobrero de El Montecillo -3º bis-.

Muy rotunda y de gran emoción fue la importante labor de Lamelas al segundo, un toro muy encastado de Juan Luis Fraile que no se dejó ganar la pelea. Muy firme y dispuesto estuvo por ambos pitones en una faena de máxima entrega. Por momentos, consiguió grandes muletazos, profundos y de mano baja, ante una muy exigente embestida.

Un esfuerzo que reconoció la afición de Madrid, aunque no estuvo acertado con el acero. Saludó ovación. Al quinto, de Valdellán, lo recibió en la puerta de toriles antes de un vibrante recibo a la verónica. Fue este otro toro con emoción y movilidad que pidió a Lamelas mando y mano baja. Por momentos consiguió buenos muletazos, limpios y de gran trazo. De nuevo se entregaron los tendidos, aunque la labor fue a menos. Tras una buena estocada y petición, dio una vuelta al ruedo.

Alberto Lamelas en Las Ventas

Pérez Mota mostró disposición y entrega con el lote de menos garantías de la tarde. En el primero, de Valdellán, dejó algunos compases sobre la diestra. El cuarto, de Juan Luis Fraile, se vino abajo tras un largo tercio de banderillas y poco pudo hacer más que estar digno con él. Al entrar a matar lo prendió de muy fea manera, afortunadamente, sin herirlo.

Venegas consiguió lo mejor al natural con el buen sobrero de El Montecillo. Un toro que se movió con ritmo y humillación y con el que el jienense toreó a placer en una labor que calentó al tendido. Con el sexto, de Juan Luis Fraile, otro toro colaborador, dejó otra importante faena, con grandes momentos por ambos pitones. Estuvo desacertado con la espada en los dos y perdió la posibilidad de un triunfo importante.