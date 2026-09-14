La Maestranza despedirá la temporada 2026 con un festival con Roca Rey y otras figuras

El tradicional festival benéfico con el que la Real Maestranza de Caballería de Sevilla despide la temporada taurina en la capital andaluza se celebrará el domingo 4 de octubre a las 17:30 horas. Este año será a beneficio de la acción social de la Hermandad de la Estrella y de la asociación Autismo Sevilla y las entradas se pondrán a la venta de manera online el próximo martes 15 de septiembre.

Cartel del festival

El festival contará con el rejoneador João Moura, que se despide de Sevilla y actuará por colleras con su hijo João Moura hijo; y los matadores de toros César Rincón, que volverá a Sevilla después de regresar a los ruedos en Las Ventas en el histórico festival del 12-O de 2025 en Las Ventas, Alejandro Talavante, Roca Rey y Pablo Aguado y el novillero con picadores Pepe Martínez. Los novillos-toros que se lidiarán serán de Benítez Cubero-La Andaluza para rejones; Jandilla, El Freixo, Garcigrande y Julio de la Puerta. La nueva empresa que gestiona la Real Maestranza de Caballería de Sevilla desde esta temporada, Lances de Futuro, del sevillano José María Garzón, concluye así su primera campaña al frente de esta plaza de toros en la que se vivió una Feria de Abril para el recuerdo con las memorables actuaciones de Morante de la Puebla.

El cigarrero es el gran ausente de este festival benéfico porque su apretada agenda durante el mes de octubre hace imposible su presencia en el mismo. Sin embargo, sí hará el paseíllo en el albero maestrante en el último festejo de la Feria de San Miguel el 27 de septiembre. Ese festejo será el quinto de Morante de la Puebla en Sevilla esta temporada. Precisamente, fue en la Maestranza donde reapareció el Domingo de Resurrección después de quitarse la coleta el 12 de octubre de 2025 de manera sorpresiva en Las Ventas. Hizo tres paseíllos durante la Feria de Abril y encabezó la recuperada Corrida del Corpus.

La Feria de San Miguel, que está en negociaciones para que se televise por Canal Sur, arranca el jueves 24 de septiembre con una novillada de Garcigrande para Olga Casado, Ignacio Garibay y el debutante con picadores Manuel Domínguez; el viernes 25 se lidia un encierro de Puerto de San Lorenzo para José María Manzanares, Talavante y Juan Ortega; el sábado 26, uno de Jandilla para Emilio de Justo, Roca Rey y Pablo Aguado y el 27, uno de Garcigrande para Morante, Daniel Luque y Borja Jiménez.