Telemadrid televisará a Morante el 12 de octubre en Las Ventas

El próximo 12 de octubre se celebrará en la Monumental de Las Ventas la Corrida de la Hispanidad, un festejo con el que se pondrá fin a la temporada taurina en la capital de España y que tendrá como protagonista a Morante de la Puebla. El cigarrero regresa ese día al coso de la calle Alcalá un año después de su histórico doblete en el que se quitó la coleta en el centro del ruedo después de cortar por primera vez dos orejas a un toro en Madrid. Un gesto con el que anunciaba una retirada de los ruedos que no fue efectiva, ya que pocos meses después volvió a torear.

Tras muchas incógnitas sobre si torearía en Madrid después de haberse despedido ante su afición el 12 de octubre de 2025, la empresa de Las Ventas, Plaza 1, consiguió convencerle para que volviera a torear en el coso madrileño en la Feria de Otoño 2026 tras una temporada en la que está dando tardes para el recuerdo por toda la geografía española. La presencia de Morante de la Puebla en el ciclo otoñal de Madrid ha impulsado el abono hasta cotas históricas. Se espera que esta Feria de Otoño se bata el récord de abonados.

La Feria de Otoño 2026 se celebrará en los dos primeros fines de semana de octubre los días 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 y 12 y parte de la misma se podrá ver por televisión en abierto. Telemadrid anunció el pasado sábado durante la retransmisión del triunfo de Morante en Albacete que televisará tres festejos de la Feria de Otoño, los que corresponden al segundo fin de semana del ciclo: la novillada del sábado 10, la corrida del domingo 11 y la del lunes 12 que pone fin a la temporada taurina en Madrid.

En la novillada del sábado 10, el novillero madrileño Álvaro Serrano, triunfador de la Feria de San Isidro, lidiará en solitario un encierro con seis toros de las ganaderías de Fuente Ymbro, Montealto, Conde de Mayalde, Torrehandilla, Domingo Hernández y Julio de la Puerta. El domingo 11, los matadores de toros Antonio Ferrera y Román torearán mano a mano una corrida de Adolfo Martín. Unos festejos de máximo interés para el aficionado que no pueda acudir de manera presencial a Las Ventas y que se celebrarán a las 17:30 horas.

El plato fuerte se servirá el lunes 12 de octubre con la retransmisión de la Corrida de la Hispanidad en la que Morante de la Puebla trenzará el paseíllo en la Monumental de Las Ventas un año después, ante toros de Núñez del Cuvillo y Garcigrande. El cigarrero estará acompañado por el mexicano Héctor Gutiérrez, vencedor de la Copa Chenel 2026, que dejó una gran impresión en el certamen y por el torero aragonés Aarón Palacio, que confirmará su alternativa en Madrid tras una temporada en la que se ha ido consolidando entre los nuevos matadores de toros que están llamando a la renovación del escalafón.