Como ya ocurrió en la temporada taurina de 2025, en la de 2026 hay un nombre propio que destaca sobre los demás: Morante de la Puebla. Los éxitos del cigarrero, más valiente, más creativo, más rentable y, sobre todo, encadenando triunfos y faenas para el recuerdo están llenando las plazas de toros e impulsando los abonos en los que se anuncia. Uno de los grandes hitos de esta campaña ha sido las cuatro tardes en las que colgó el cartel de No Hay Billetes en la Real Plaza de Toros de El Puerto de Santa María.

Un hecho que no había sucedido "nunca" como ha explicado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio su empresario Carlos Zúñiga. El responsable de Circuitos Taurinos, una empresa que además de la Plaza Real gestiona las de Gijón, Palencia, Zamora, Colmenar Viejo o Aranjuez ha contado los entresijos de la contratación de Morante de la Puebla para la histórica temporada veraniega en el coso gaditano. Una plaza que es "especial" y recordando el aserto de Joselito el Gallo, Rey de los Toreros, sobre este monumento de la tauromaquia: Quien no ha visto un día de toros en El Puerto no sabe lo que es un día de toros.

La frase de Joselito.

Carlos Zúñiga ha dicho que es un "escenario singular aparte de que la ciudad es una maravilla". El empresario ha añadido que en las paredes del coso portuense "se palpa la sensibilidad y el buen toreo" además de que "la banda del maestro Dueñas hace que aquello se convierta en algo mágico y que la gente muchas veces, y así me transmite, entra prácticamente en trance cuando hay una faena memorable".

"Aunque me considero joven todavía mi empresa tiene más de 30 años de experiencia, hemos gestionado muchas plazas y, además, la de La Coruña durante cinco años tras Luis Álvarez, que en paz descanse, pero yo siempre he ido buscando un escaparate. Gijón me lo ha dado prácticamente todo, pero cuando salió la oportunidad de presentarse al concurso de El Puerto de Santa María allá por el año 2021 iba buscando esto. Es una plaza que tiene una repercusión tremenda. Son unas fechas en las primeras semanas del mes de agosto donde prácticamente se centra toda la atención taurina allí. Y donde se pueden hacer muchas cosas porque hay un aforo grande", ha explicado Zúñiga. El empresario vallisoletano ha confesado que mucha gente le advirtió cuando se hizo con la plaza que había "dejado a muchos empresarios en el tanatorio".

En este sentido, ha contado que "el 90% de las plazas de toros en España son de propiedad pública y a partir de la nueva ley de contratos con la Administración ha empezado a valorarse el tema económico y que la rentabilidad sea uno de los motivos importantes con lo que va un poco en contra del resultado artístico y de los bolsillos de los aficionados, que son los que tienen que pagar".

¿Cómo es contratar a Morante?

Carlos Zúñiga ha contado cómo convenció a Morante de la Puebla para trenzar cuatro paseíllos en El Puerto de Santa María. Ha dicho que la idea se le ocurrió "allá por el verano de 2025 cuando terminé una temporada muy bonita comentándolo con mi amigo Julián López El Juli. Él fue el primero en hacerme la pregunta: el año que viene, ¿qué? Y en unos de esos viajes entre El Puerto y Gijón se me ocurrió la idea, pero desgraciadamente el 12 de octubre el maestro se retiró y se me truncó la idea, pero a raíz del anuncio de su reaparición en Sevilla cogí el coche fui a verle a Lisboa".

Joder, Carlos, yo he venido tranquilamente a ver un partido de Champions y me has dado la tarde

Según el empresario vallisoletano "esto fue en invierno" y "cuando me pongo en contacto con él es cuando anuncia que va a volver a torear en Sevilla". En la Plaza Real "él ya venía toreado dos tardes" en las temporadas anteriores y "la última vez que mató seis toros" en solitario, "lo de Prieto de la Cal que no salió bien" fue allí. "Pero yo sé que esa plaza es la plaza. Y cuando me senté en una mesa con él y su apoderado se lo transmití, sé que es la plaza, sé que tengo las ganaderías, sé que tengo el dinero entre comillas para poderte contratar, no sé si es el año o no", recuerda.

Un momento de la entrevista

"En ese momento no se sabía si iba a torear mucho", ha continuado contando Carlos Zúñiga. El responsable de Circuitos Taurinos ha explicado que "estaba en Lisboa, me invitaron a ver un partido del Benfica y el Real Madrid de Champions y me dice: Joder, Carlos, yo he venido tranquilamente a ver un partido de Champions y me has dado la tarde. Porque le gustó la idea y todo fue mucho más rápido de lo que yo pensaba. En seguida me contestaron que sí, fueron al campo a ver las corridas y ni ellos mismos creo que pensaban la repercusión tan importante que iba a tener en cuanto a afluencia de público. Luego artísticamente aquello ha sido una maravilla, la gente lo valora".

Cree Zúñiga "modestamente" que lo que convenció a Morante fue "lo primero un empresario apasionado que le vendió una idea que le sedujo, lo segundo la plaza donde uno de sus espejos como es Joselito El Gallo se sentía identificado y lo tercero que es un escenario que es su casa en verano. Igual que Sevilla durante el resto de la temporada lo demostró agotando el papel muchísimo antes El Puerto es un escenario que se convierte en mágico y lo ha demostrado él. Incluso dos días antes se cortó con la espada en Palma de Mallorca y el tío tiró para adelante".

La Plaza Real llena hasta la bandera este verano

Morante, el torero más rentable

El empresario asegura que Morante de la Puebla no pone ningún impedimento ni pega a anunciarse con uno u otro torero, ni a las ganaderías ni al dinero. "Todo lo contrario", dice Carlos Zúñiga. El vallisoletano ha apuntado que "sabía lo que le tenía que ofrecer, una cantidad por encima de su caché" porque la Plaza Real "es una plaza que lo genera y un torero no es caro ni es barato, es rentable o no es rentable y creo que Morante es el torero más rentable de la actualidad. No sólo lo digo yo, lo dice mi compañero Rafael García Garrido, empresario de la plaza número uno como es Madrid. A partir de ahí todo fue sencillo, las ganaderías eran de su gusto y los toreros son los que hay".

En este sentido ha dicho que fue "una decisión particular" de su empresa la combinación de toreros con los que compartió cartel en sus cuatro tardes de El Puerto: Alejandro Talavante y Juan Ortega el primer día, Roca Rey y Pablo Aguado el segundo, José María Manzanares y Daniel Crespo el tercero y Borja Jiménez y David de Miranda el cuarto. Zúñiga ha contado que le enfocó qué días "tenían que ir estos o los otros por la afluencia de gente. Él lo admitió y sólo me sugirió algo más".

El secreto del éxito de Morante y la morantemanía

El empresario taurino ha dicho que el de Morante de la Puebla "es un caso digno de estudio". El cigarrero "no tiene más que un apoderado que es su amigo personal como es Pedro Jorge Marques, pero no tiene ni jefe de prensa ni redes sociales ni concede entrevistas a menudo. Sin embargo, lo envuelve todo en una verdad, en una pureza y en un sitio que yo creo que el secreto de que Morante lleve más gente que nunca. Se coloca en un sitio delante de la cara del toro que no se ha colocado nunca".

¿Dónde está el techo de Morante? No lo sabemos. El problema que tenemos es el día que no esté Morante porque es un torero tan grandioso

"En ese sitio embisten el 90% de los toros y el riesgo que tiene es supino", ha dicho Zúñiga que ha explicado que Morante se sobrepone "con esa seguridad y con esa verdad con la que él se pone y con esa forma de interpretar el toreo sin alharacas". "La gente va a la plaza como un acto social y, sin embargo, la gente quiere ir a ver a Morante", ha añadido el responsable de Circuitos Taurinos que se ha felicitado por los "muchísimos" jóvenes que van a los toros actualmente.

Cree que "gracias a Morante estamos de moda y la afluencia de público es notoria". En este sentido también ha hablado de Roca Rey. Del torero limeño ha dicho que "tiene su público" y ahora "está pasando un momento dulce desde el verano". "Creo que es completamente necesario y complementario. Es un torero más moderno, más mediático, con un valor inconmensurable y unos méritos delante de la cara del toro. Tiene su gente, su público", ha apuntado Carlos Zúñiga. Piensa que los empresarios están de "suerte" con semejantes figuras del toreo porque "estamos abriendo el abanico" y "podemos contratar una tarde a Morante y otra a Roca Rey, en los abonos se nota la presencia y vale la pena".

Carlos Zúñiga ha apuntado que "estamos viviendo momentos muy bonitos en la tauromaquia" y que "es muy necesario después de tantos ataques estos últimos años". "Nos lo merecíamos", ha añadido el responsable de Circuitos Taurinos que ha seguido hablando de Morante de la Puebla y su impacto en la tauromaquia actual. "¿Dónde está el techo de Morante? No lo sabemos. El problema que tenemos es el día que no esté Morante porque es un torero tan grandioso… yo le deseo muchísimos años no solamente en el tema comercial o empresarial sino por su salud porque creo que Morante, me considero amigo suyo, he vivido muchos momentos muy bonitos a su lado y le agradezco todo el crecimiento que esta empresa ha tenido. Ha sido gracias a él, al Juli y otros muchos. Principalmente a él y creo que lo que mejor sabe hacer es torear". Un torero que va "evolucionando sobre lo clásico, lo que no pasa de moda".

¿Daniel Luque y Roca Rey?

El empresario ha dicho que "sería bonito" que Daniel Luque y Roca Rey volvieran a torear juntos. Ha recordado que pasó "tres años muy bonitos" de su vida "apoderando a Daniel Luque" porque "es un torero con una capacidad tremenda, un gran torero" aunque "no es un torero con carisma".

Ese cartel "hace unos años la gente lo demandaba, pero por temas internos de ellos no lo ha hecho posible. La última vez que torearon juntos fue en El Puerto y con Morante en una corrida de Núñez del Cuvillo en la que salió Luque a hombros, estuvo magistral. Creo que hay que soñar. Si la gente lo demanda llegará un momento en el que las rencillas personales tengan que abandonarlas y si no es así cada uno seguirá por su camino".

Sus princesas y sus joyas

Carlos Zúñiga ha hablado también sobre algunas de las plazas que gestiona. Ha dicho que "Gijón y Aranjuez son dos joyas que tengo junto a El Puerto. Gijón me lo ha dado todo. Llevo 25 años, me ha dado una familia maravillosa y hemos pasado momentos duros por una decisión política de la anterior alcaldesa. La actual es una maravilla, una mujer que lleva la libertad por bandera". Hace unos años la exalcaldesa del PSOE Ana González prohibió la celebración de festejos taurinos amparándose en una decisión absurda basada en los nombres de los toros que había estoqueado Morante de la Puebla: Nigeriano y Feminista. Por suerte, la izquierda perdió las elecciones y volvieron los toros.

Actualmente la plaza de El Bibio de Gijón es uno de los baluartes taurinos del norte y con una muy buena salud. Este año según el empresario ha sido "fantástico" y se celebraron "cinco días con tardes maravillosas". "Siempre digo que es mi princesa del norte, mi princesa del sur es El Puerto y la joya del centro que es Aranjuez, la bicentenaria plaza". Para finalizar ha contado que le gusta mucho su faceta de veedor de toros porque tiene "mucha afición" y cree que es "uno de los éxitos" de Circuitos Taurinos y ha hecho un alegato a favor de la Fiesta Nacional que "tan importante es para España turísticamente, económicamente y culturalmente".