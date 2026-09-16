La Feria de San Miguel de Sevilla se podrá ver de manera casi íntegra en Canal Sur. El ente público andaluz retransmitirá en abierto tres de los cuatro festejos que componen el ciclo taurino sevillano compuesto por una novillada con picadores y tres corridas de toros en las que están anunciadas las principales figuras del toreo entre las que destacan Morante de la Puebla y Andrés Roca Rey.

La noticia la había adelantado el diario ABC hace días, pero Canal Sur negó que el acuerdo para retransmitir el ciclo taurino estuviera cerrado. Este miércoles ha sido el propio vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, quien ha confirmado que finalmente se retransmitirá la Feria de San Miguel casi en su totalidad. El número 2 del Gobierno de Juanma Moreno ha destacado que se trata de "una de las ferias taurinas más importantes de nuestro país" y que el Ejecutivo al que pertenece hace una defensa "sin complejos" de la tauromaquia porque es un bien cultural "reconocido, protegido y admirado".

El consejero andaluz ha destacado el éxito de las retransmisiones taurinas en Canal Sur que en 2025 fueron 53 con una media de 14,5% de cuota de pantalla. Este 2026 el ente ha emitido 50 y podría acabar el año superando los 60. Según Antonio Sanz hay un "enorme interés de la audiencia andaluza por la Fiesta" y que "uno de cada cuatro espectadores que están viendo la televisión en Andalucía llega a estar siguiendo los toros durante algunos de estos festejos".

Las cifras hablan por sí solas, en Andalucía los toros tienen una audiencia media que ronda los 300.000 espectadores cada festejo y con picos que llegan a los 600.000. Algunos de ellos han llegado a tener una cuota de pantalla del 25,8%. Una de las emisiones más vistas de la temporada en Canal Sur ha sido la emisión de la corrida del Domingo de Resurrección desde la Maestranza que supuso el regreso de Morante de la Puebla a los ruedos.

"Los datos demuestran que Andalucía es taurina y que los toros tienen un enorme seguimiento en nuestra tierra. Desde el Gobierno de Juanma Moreno apostamos absolutamente, y sin ningún tipo de complejos, por la tauromaquia y vamos a seguir avanzando en proyectos de defensa y promoción de la Fiesta. La tauromaquia y los toros son una realidad andaluza incuestionable e indivisible y nadie nos va a separar de ello. La Fiesta tiene mucho futuro", ha señalado Sanz, en unas declaraciones recogidas por Europa Press. El consejero Antonio Sanz ha insistido que "estos datos refuerzan la dimensión social y cultural de la tauromaquia en Andalucía y respaldan la apuesta de Canal Sur por acercar la Fiesta a todos los públicos. Andalucía es taurina y su Gobierno también. Una apuesta por una tradición profundamente arraigada en nuestra tierra y por una Fiesta que, a tenor de los datos de audiencia, tiene mucho futuro".

Desde Lances de Futuro, la empresa que se ha estrenado esta temporada en la Real Maestranza de Caballería, se muestran agradecidos al Gobierno de Juanma Moreno y a Canal Sur por la retransmisión de la Feria de San Miguel 2026. El empresario José María Garzón ha destacado en declaraciones recogidas por Europa Press que "es una magnífica noticia para la Tauromaquia. Las audiencias que se registraron durante la Feria de Abril fueron extraordinarias. Estamos dispuestos a colaborar con la televisión y, por supuesto, con Canal Sur, porque entendemos que la difusión del toreo es muy importante para el presente y el futuro de la Fiesta, llegando así a todos los rincones, no solo en Andalucía y España, sino también a nivel mundial".

Una feria con figuras y toreros emergentes

La Feria de San Miguel 2026 se inaugura el jueves 24 de septiembre con una novillada de Garcigrande para Olga Casado, Ignacio Garibay y el debutante con picadores Manuel Domínguez. Este festejo no se televisará por Canal Sur ya que las emisiones están reservadas para las tres corridas de toros con las que se cierra la temporada taurina en Sevilla con la coda del festival a beneficio de la Hermandad de la Estrella y Autismo Sevilla del 4 de octubre.

Canal Sur televisará la corrida de toros del viernes 25 de septiembre con toros de Puerto de San Lorenzo para José María Manzanares, Talavante y Juan Ortega; la del sábado 26 con toros de Jandilla para Emilio de Justo, Roca Rey y Pablo Aguado y el encierro de Garcigrande del domingo 27 que lidiarán Morante de la Puebla, Daniel Luque y Borja Jiménez. Todos los festejos serán a las 18:00 horas.